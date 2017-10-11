بغداد (الاتحاد، وكالات)
صدت البيشمركة هجوماً شنه إرهابيو «داعش» على منطقة الدبس شمال غرب كركوك، بعد أن تظاهروا بأنهم يتقدمون للاستسلام من خلال رفع الرايات البيضاء، قبل شروعهم بإطلاق النار على قطاع القوات الكردية موقعين قتيلاً واحداً مقابل تكبدهم 8 قتلى و3 معتقلين.
تزامن ذلك مع إعلان مسؤول عسكري كردي أمس، أن نحو ألف مسلح استسلموا الأسبوع الماضي، في محور قرب حقلي باي حسن وايفانا النفطيين، بعد فرارهم باتجاه الخطوط الخاضعة لسيطرة الأكراد عندما سيطرت القوات العراقية على الحويجة، موضحاً أنهم ليسوا جميعاً إرهابيين، الأمر الذي ستوضحه التحقيقات الجارية معهم.
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من جهتها، أطلقت قيادة عمليات دجلة أمس، عملية عسكرية واسعة من عدة محاور، وبإسناد جوي، لتعقب فلول «الدواعش» في منطقة حوض الندا شرق بعقوبة كبرى مدن ديالى. وقال قائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر العزاوي إن العملية تأتي في إطار استراتيجية القيادة لإنهاء أي نشاط لخلايا التنظيم الإرهابي لتعزيز الاستقرار والأمن بالمنطقة.
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استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع طيران التحالف.
في الأنبار، دكت ضربات للتحالف رتلاً «داعشياً» ودمرت 19 مركبة تابعة له في وادي حوران ومنطقة الكعرة الصحراوية، مسفرة أيضاً عن مقتل جميع من فيه. وبدورها، أعلنت خلية الإعلام الحربي، أمس مقتل 10 إرهابيين وتدمير 7 سيارات مفخخة في راوة غرب الأنبار. كما شن طيران الجيش العراقي غارات أدت إلى تدمير4 مركبات للتنظيم المتشدد، تزامناً مع ضربات أخرى في الطريق بين عكاشات والقائم، حيث تم تدمير مركبتين تحملان عتاداً ومدافع هاون ورشاشات أحادية، والقضاء على من فيهما من الإرهابيين.