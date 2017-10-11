تونس: الكشف عن خلايا تكفيريّة تروّج لـ «داعش»

ساسي جبيل (تونس)
أعلنت وزارة الداخلية التونسية أن وحداتها الأمنية تمكنت من الكشف عن خليتين تكفيريتين جنوب العاصمة تونس يروّج أصحابها لتكفير شخصيّات سيادية وسياسيّة وعدد من المسؤولين والإعلاميّين. وأكدت الداخلية في بيان لها أمس أنه وفي إطار المجهود المتواصل للكشف عن الخلايا الإرهابيّة قصد إحباط مخططاتها الإرهابيّة المحتملة، لوحظ وجود حساب على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» يتواصل صاحبه مع عدد من العناصر التكفيريّة ويُمجّد ما يُسمّى بتنظيم «داعش» الإرهابي كما يُكفر عدداً من المسؤولين والإعلاميّين.
وأضاف البيان أنه وبتعميق التحريات في الموضوع، من قبل وحدات إقليم الأمن الوطني ببنعروس (جنوب العاصمة) تبيّن أن صاحب الحساب المذكور عنصر تكفيري معروف لدى الوحدات الأمنيّة واعترف بعلاقته بعناصر تكفيريّة أخرى، تتواصل فيما بينها عبر موقع الـ«فيسبوك» تمّ الكشف عن أصحابها وتبيّن من خلال المعاينات أنهم يروّجون لتكفير شخصيّات سيادية وسياسيّة وكوّنوا فيما بينهم وفاقا تحت مسمّى «الموحّدون». وبمراجعة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بهم جميعاً وعددهم 4 عناصر، وتحرير محضر من أجل «تكوين وفاق إرهابي والإشادة بالإرهاب».
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وألقت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بطبربة من محافظة منوبة، القبض على عنصر تكفيري وبالتحرّي معه اعترف بتبنيه للفكر التكفيري.