تونس: الكشف عن خلايا تكفيريّة تروّج لـ «داعش»

ساسي جبيل (تونس)

أعلنت وزارة الداخلية التونسية أن وحداتها الأمنية تمكنت من الكشف عن خليتين تكفيريتين جنوب العاصمة تونس يروّج أصحابها لتكفير شخصيّات سيادية وسياسيّة وعدد من المسؤولين والإعلاميّين. وأكدت الداخلية في بيان لها أمس أنه وفي إطار المجهود المتواصل للكشف عن الخلايا الإرهابيّة قصد إحباط مخططاتها الإرهابيّة المحتملة، لوحظ وجود حساب على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» يتواصل صاحبه مع عدد من العناصر التكفيريّة ويُمجّد ما يُسمّى بتنظيم «داعش» الإرهابي كما يُكفر عدداً من المسؤولين والإعلاميّين.

وأضاف البيان أنه وبتعميق التحريات في الموضوع، من قبل وحدات إقليم الأمن الوطني ببنعروس (جنوب العاصمة) تبيّن أن صاحب الحساب المذكور عنصر تكفيري معروف لدى الوحدات الأمنيّة واعترف بعلاقته بعناصر تكفيريّة أخرى، تتواصل فيما بينها عبر موقع الـ«فيسبوك» تمّ الكشف عن أصحابها وتبيّن من خلال المعاينات أنهم يروّجون لتكفير شخصيّات سيادية وسياسيّة وكوّنوا فيما بينهم وفاقا تحت مسمّى «الموحّدون». وبمراجعة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بهم جميعاً وعددهم 4 عناصر، وتحرير محضر من أجل «تكوين وفاق إرهابي والإشادة بالإرهاب».

وفي السّياق ذاته، ذكرت وزارة الداخلية في بيان ثانٍ لها أن وحدات منطقة الأمن الوطني ببنعروس كشفت واعتقلت أفراد خليّة تكفيريّة تتواصل فيما بينها أيضاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي وينتمي اثنان منهم إلى تنظيم «أنصار الشريعة» المحظور ويُروّجون إلى ما يُسمّونه بـ «الجهاد» وينعتون أعوان الأمن بـ «الطواغيت». كما بيّنت التحرّيات أن هذه الخليّة كانت تدعو من خلال مواقعها الإلكترونيّة والاجتماعية إلى الانضمام إلى معسكرات التنظيمات الإرهابيّة والانتقام من رجال الأمن. ومن جهة أخرى، ووفق بيان ثالث، تمكّنت وحدات الحرس الوطني من إيقاف عدد من العناصر التكفيرية بمختلف جهات البلاد شملت 5 محافظات للاشتباه فيهم بالانتماء إلى تنظيم إرهابي. وأشار بيان صادر عن وزارة الداخلية، إلى أن فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني ببنقردان، من محافظة مدنين، بحدود ليبيا، تمكنت من إلقاء القبض على 4 عناصر تكفيريّة، من بينهم امرأتان وبالتحرّي معهم اعترفوا بتبنيهم الفكر التكفيري وتواصلهم مع عناصر تكفيريّة بالدّاخل والخارج.

وألقت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بطبربة من محافظة منوبة، القبض على عنصر تكفيري وبالتحرّي معه اعترف بتبنيه للفكر التكفيري.