حاكم رأس الخيمة: «إكسبو 2020» دبي مفخرة وطنية

رأس الخيمة (وام)

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن «إكسبو 2020 دبي» سيقدم تجربة استثنائية متكاملة تعتز بها الإمارات، مشيراً إلى أن الحدث المرتقب يحظى بالدعم الكامل من قيادة الدولة ومجتمع الإمارات بكل أطيافه.

وقال سموه: «إكسبو 2020 دبي مفخرة وطنية سيوفر للدولة منبراً لا سابق له كي تستعرض أمام العالم منجزات مسيرتها التنموية الخلاقة ودورها البناء والمساهم في صنع مستقبل أفضل للبشرية جمعاء، وعلينا أن نغتنم هذه الفرصة المهمة لبناء إرث مستدام تستفيد منه دولتنا التي تمضي بخطى حثيثة نحو ترسيخ مكانتها كدولة رائدة ونموذج يحتذى على مستوى العالم في مختلف المجالات بتوجيهات قيادتها الرشيدة وسواعد أبنائها الطموحين».

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أمس، معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، مديرة عام مكتب إكسبو 2020 دبي، بحضور نجيب محمد العلي، المدير التنفيذي لمكتب إكسبو 2020 دبي، وعائشة الغافري، مديرة مكتب رأس الخيمة، وفريق عمل المكتب.

واستمع صاحب السمو حاكم رأس الخيمة من معالي ريم الهاشمي إلى شرح مفصل عن أحدث الأعمال الإنشائية والتجهيزية لمعرض إكسبو دبي 2020، إضافة لأبرز البرامج والملامح الأساسية لإنجاح هذا الحدث العالمي.

وتوجهت معالي ريم الهاشمي بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، على الرعاية والدعم والاهتمام.