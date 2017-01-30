محمد بن زايد.. إنجازات تزهو بها دولة الخير

في الاستثمار المؤسسي الحصيف بأسواق المال، نظريةٌ مجرّبة تختصر الكثير مما يُجيده أيضاً القادة السياسيون الملهمون، ذوو الإنجاز في مهمات التنمية والأوزان الدولية. تقول النظرية: «استثمر في نفسك بأكبر قدر ممكن، فأنت أكبر أصولك الخاصة. ما تستثمره في نفسك، يعود عليك بعشرة أضعاف، خصوصاً إذا أعدت استثمار الأرباح».
هذه النظرية لعلّها تُفسر أو تضيء ضخامة وخصوصية الإنجاز الذي حققته زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى جمهورية الهند.
فقد اندرجت الزيارة في الحسابات التاريخية التي تشكل نقلة محسوسة النتائج، ليس فقط في العلاقات الثنائية وإنما أيضاً في موازين القوى الإقليمية والدولية.
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فقائمة المشاريع المشتركة ومجالات الاستثمار والتعاون التي أنجزتها زيارة سموه، وعكف عليه مسبقاً مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية التي يتولاها سموه برعاية وإشراف مباشر، هي قائمة مشاريع غير مسبوقة أو معهودة في اتساع مروحتها وفي الجدوى المدروسة للطرفين. لكن الرسالة الأكثر أهمية في هذا الاختراق الاستراتيجي الذي حققته زيارة سموه، وكما التقطتها الصحافة الاقتصادية العالمية وصناديق الاستثمار الدولية، هي في مضامين التوجه الإماراتي في شرق آسيا.
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