محمد بن زايد.. إنجازات تزهو بها دولة الخير

بقلم: راشد البلوشي

في الاستثمار المؤسسي الحصيف بأسواق المال، نظريةٌ مجرّبة تختصر الكثير مما يُجيده أيضاً القادة السياسيون الملهمون، ذوو الإنجاز في مهمات التنمية والأوزان الدولية. تقول النظرية: «استثمر في نفسك بأكبر قدر ممكن، فأنت أكبر أصولك الخاصة. ما تستثمره في نفسك، يعود عليك بعشرة أضعاف، خصوصاً إذا أعدت استثمار الأرباح».

هذه النظرية لعلّها تُفسر أو تضيء ضخامة وخصوصية الإنجاز الذي حققته زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى جمهورية الهند.

فقد اندرجت الزيارة في الحسابات التاريخية التي تشكل نقلة محسوسة النتائج، ليس فقط في العلاقات الثنائية وإنما أيضاً في موازين القوى الإقليمية والدولية.

قطعاً لم تكن لهذه الزيارة أن تحقق كل هذا الوقع الذي اعتبرته الصحافة الاقتصادية الدولية أنه أهم حدث أممي يستهلّ عام 2017، لولا أنه إنجاز مبنيّ على جهد كرس له صاحب السمو جلّ اهتمامه في الإشراف الموصول على تطوير أداء مختلف القطاعات في أبوظبي والدولة الاتحادية، إلى أن أصبحت أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام نموذجاً في التنمية المستدامة والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، على نحو يؤهلها لأن تكون الشريك الاستراتيجي الذي تتمناه قيادات ودول العالم الجادة في مخاطبة المستقبل.

فقائمة المشاريع المشتركة ومجالات الاستثمار والتعاون التي أنجزتها زيارة سموه، وعكف عليه مسبقاً مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية التي يتولاها سموه برعاية وإشراف مباشر، هي قائمة مشاريع غير مسبوقة أو معهودة في اتساع مروحتها وفي الجدوى المدروسة للطرفين. لكن الرسالة الأكثر أهمية في هذا الاختراق الاستراتيجي الذي حققته زيارة سموه، وكما التقطتها الصحافة الاقتصادية العالمية وصناديق الاستثمار الدولية، هي في مضامين التوجه الإماراتي في شرق آسيا.