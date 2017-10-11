سفير خادم الحرمين الشريفين يزور جناح «الداخلية السعودية»

دبي (الاتحاد)

زار الدكتور محمد بن عبدالرحمن البشر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الدولة، جناح وزارة الداخلية السعودية المشارك في أسبوع جيتكس للتقنية 2017 بدبي، وذلك في إطار زيارة تفقدية واطلع على الخدمات الإلكترونية والتطبيقات الذكية التي تقدمها الجهات والقطاعات المشاركة.

وفي إطار الزيارة، اطلع على المرصد الأمني الذي تديره وزارة الداخلية، والذي يشكل أول قاعدة معلومات أمنية إلكترونية في العالم العربي من حيث التخصص وإتاحة النص الأمني كاملاً ومجاناً على الإنترنت، والتي تتيح للجمهور الاطلاع على العديد من المراجع والكتب والدوريات المتخصصة بقطاع الأمن.