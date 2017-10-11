ولي عهد أم القيوين يدشن خدمات ذكية

دبي (وام)

زار سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، أمس، جناح حكومة أم القيوين المشارك في معرض جيتكس 2017، المقام في مركز دبي التجاري العالمي، فيما تجول سموه في أرجاء المعرض واطلع على أحدث المنتجات والحلول التقنية التي تقدمها كبريات الشركات العارضة في الحدث.

ودشن سمو ولي عهد أم القيوين عدداً من الخدمات والتطبيقات الذكية لحكومة أم القيوين مؤكداً ضرورة تسهيل الخدمات على المواطنين والمقيمين من خلال تطوير النظم الداخلية في الدوائر والارتقاء بالخدمات الذكية التي تقدمها الدوائر الحكومية في الإمارة.

واستمع سموه إلى شرح مفصل من المهندس خالد الشامسي مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية عن التطبيقات والخدمات الذكية الجديدة لحكومة أم القيوين.

ورافق سموه خلال الزيارة الشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والمهندس الشيخ أحمد بن خالد المعلا رئيس دائرة التخطيط والمساحة بأم القيوين، وعدد من كبار المسؤولين ومديري الدوائر الحكومية في الإمارة.