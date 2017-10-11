الزفين: أسعى لجذب جماهير «الإمبراطور» من البر إلى البحر

مراد المصري (دبي)

أكد عارف الزفين، بطل العالم في سباقات الزوارق السريعة، أن الاحتفاظ باللقب العالمي هو الطموح الأساسي الذي يتمسك به مع إطلاق فريق الوصل بقيادته، رغم صعوبة المهمة التي تنتظره، لكنه قبل التحدي من أجل إكمال مسيرته الحافلة في عالم الرياضات البحرية، وسعيه لجذب الجماهير والشباب من البر إلى البحر.

وتحدث الزفين معبراً عن فخره بالشراكة الاستراتيجية التي أبرمها مع نادي الوصل، نظراً للشعبية الكبيرة التي يمتلكها، إلى جانب امتلاكه إدارة رحبت مباشرة بالفكرة، وقال: للعلم أمتلك هذه الفكرة منذ 3 سنوات، وأردت تنفيذها مع أحد الأندية، لكن مع ارتباطي مع فريق الفيكتوري طوال الفترة الماضية بقيت هذه الفكرة مؤجلة، حتى جاء الوقت المناسب لطرحها وتنفيذها.

وتابع: للعلم الوصل أول نادٍ طرقت أبوابه من أجل عرض هذه الفكرة، ورحب القائمون عليه مباشرة ووافقوا ببداية المشروع دون أي تردد، وهو ما يزيد من المسؤولية علي، ويجعلني أتطلع لرد ذلك بالأداء القوي والانتصارات في بطولة العالم للزوارق السريعة - إكس كات، التي ستقام من أربع جولات تبدأ في الصين عبر ثلاث محطات.

وأوضح الزفين أنه لا يشجع فريق محدد في كرة القدم، لكنه يميل إلى الوصل، وهو ما جعله يقرر عرض الفكرة أولاً على «الإمبراطور»، وقال: الجميع يتطلع إلى متابعة أدائي وانتظار النتائج ووجودي على منصة التتويج، لكن بالنسبة لي طموحي أكثر من ذلك، أتمنى أن تساهم هذه الخطوة بجذب الشباب والناشئين لممارسة هذه الرياضة التي حصدت من خلالها دولتنا إنجازات عالمية، تشرفت فيها بحمل علم الدولة على منصات التتويج، وهو ما أريد نقله للأجيال الصاعدة، وتشجيعها على خوض هذه التجربة وجذبها إلى البحر.