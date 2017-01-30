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أوسكار الإعلام السياحي العربي:

الشارقة أكثر المدن السياحية نمواً

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تاريخ النشر: الإثنين 30 يناير 2017

رويال روز أبوظبي «أفضل فندق ملائم للأسرة العربية»

جدة (وام)

فازت مدينة الشارقة بجائزة «المدن السياحية الأكثر نمواً» وفندق «رويال روز» في أبوظبي بجائزة «أفضل فندق ملائم للأسرة العربية»، ضمن جوائز الدورة التاسعة لـ «أوسكار الإعلام السياحي العربي»، التي ينظمها المركز العربي للإعلام السياحي، خلال الاحتفال الذي أقيم في فندق الدار البيضاء جراند في مدينة جدة. واختار المركز العربي عبدالعزيز بن محمد الرواس من سلطنة عمان «شخصية رجل التراث العربي» لعام 2017 لجهوده الكبيرة في خدمة التراث العماني بشكل خاص والتراث العربي بشكل عام. وأكد مسؤولو المركز، خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش الاحتفال، أن جوائز أوسكار السياحة العربية- في دورتها التاسعة - فاز بها 28 شخصية ومؤسسة سياحية عربية حصلوا على أعلى الأصوات في تصويت إلكتروني، شارك فيه أكثر من 900 ألف شخص من مختلف أنحاء الوطن العربي، وبمشاركة 260 هيئة وشخصية سياحية عربية.

وأضاف أن مصر وسلطنة عمان والسعودية والجزائر حصدوا النسبة الأكبر من الجوائز التي تلقى اهتماماً كبيراً من صناع السياحة والفندقة في المنطقة العربية وتوصف بأنها أهم جوائز عربية في مجال الإعلام السياحي.

من جهته، قال حسين المناعي رئيس المركز، إن الدكتور محمد أبو زيد وزير السياحة السوداني فاز بجائزة شخصية العام السياحية، ونال لقب الشخصية الحكومية الداعمة للسياحة العربية الدكتور خالد السليطي من قطر، بينما فاز مهدي العبدواني من سلطنة عمان بجائزة الشخصية العربية الرائدة في خدمة السياحة العربية. وأضاف أن مغارة جعيتا في لبنان حصلت على لقب أفضل معلم سياحي، وتوجت مدينة مراكش في المغرب بلقب أفضل مدينة عربية سياحية، وحصل الطيران العماني على لقب أفضل ناقل جوي عربي يدعم السياحة العربية.

وتضمنت الجوائز فئات أفضل كاتب سياحي عربي، وفاز بها عصام الطابوني من ليبيا الذي نال أكثر الأصوات مناصفة مع الصحفي السعودي لأحمد عوض السليس من صحيفة الجزيرة، بينما فازت الصحفية حنان رجب من مملكة البحرين بأفضل صحفية عربية في السياحة. ... المزيد
     
 

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