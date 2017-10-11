ورش عمل تكشف تفاصيل «تحدي دبي للياقة»

دبي (الاتحاد)

شارك عدد كبير من مؤسسات رياضية وشركات خاصة من مختلف أنحاء دبي في ورش عمل متخصصة للتعريف بمبادرة «تحدي دبي للياقة» التي تبدأ 20 أكتوبر ولغاية 18 نوفمبر، وهي المبادرة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، في خطوة تهدف إلى جعل دبي إحدى أكثر المدن نشاطاً وممارسةً للرياضة على مستوى العالم، وذلك من خلال برنامج متكامل صُمم خصيصاً لهذا التحدي المبتكر الرامي إلى تحفيز سكان دبي وزوارها على زيادة نشاطهم البدني والالتزام بتخصيص 30 دقيقة يومياً على الأقل لمدة 30 يوماً في ممارسة مجموعة متنوعة من أنشطة اللياقة البدنية والرياضات المختلفة.

وقامت اللجنة المنظمة الحدث بإطلاع المشاركين على تفاصيل المبادرة وحثهم على استخدام طرق مبتكرة لتشجيع موظفيهم وعملائهم على الاشتراك بها. وشارك في ورش العمل أيضاً ممثلون عن دبي للسياحة، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، ومركز دبي التجاري العالمي ومؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة ومجلس دبي الرياضي والعديد من الشركاء الرئيسيين للمبادرة.

وأبدى المشاركون حماساً كبيراً للمشاركة في «تحدي دبي للياقة» من خلال تقديم العديد من النوادي الرياضية ومراكز اللياقة البدنية دورات مجانية وتسخير مراكزها للأنشطة الرياضية للجميع خلال فترة التحدي على مستوى الإمارة، ويساهم الدعم الذي تقدمه هذه المؤسسات في الارتقاء بالمبادرة إلى مستويات عالمية، وإلهام الأفراد من كل الأعمار ومستويات اللياقة للمشاركة في جعل دبي المدينة الأكثر نشاطاً في العالم.

ويشمل تحدي دبي للياقة مجموعة واسعة من الفعاليات الرياضية بدعم من كبرى المؤسسات في القطاعين العام والخاص، ويقدم جدولاً حافلاً بالأنشطة الرياضية طوال الشهر في كل أنحاء المدينة، ومع هذا الكم الهائل من الفعاليات والأحداث المجانية سيكون من السهل على الجميع المشاركة.

ويتخلل المبادرة 5 مهرجانات للياقة ستقام خلال عطلات نهاية الأسبوع المتعاقبة أثناء شهر انعقادها، حيث ستقام أول تلك المهرجانات في حديقة الصفا في 20 و21 أكتوبر، كما ستشمل عروضاً لمشاهير الزوار وزيارات من خبراء اللياقة الذين سيحفزون المشاركين من خلال حضورهم عدة فعاليات في مختلف المواقع. ويمكن للراغبين في المشاركة والالتزام بتمضية 30 دقيقة يومياً على مدار 30 يوماً في ممارسة أي نوع من النشاط البدني التسجيل عبر الموقع الإلكتروني، ومع بداية التحدي تحميل تطبيق «تحدي دبي للياقة» لمتابعة تقدمهم، واستكشاف الفعاليات والتعرف على المكافآت المجزية.