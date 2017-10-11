إلغاء الاتفاق النووي الإيراني.. تساؤلات جوهرية

أماندا إيريكسون*

في وقت لاحق من هذا الأسبوع، من المتوقع أن يعلن الرئيس دونالد ترامب قراره بـ «إلغاء» الاتفاق النووي الإيراني، قائلاً إن هذا الترتيب ليس في مصلحة الولايات المتحدة، واستعد العالم لهذا القرار منذ فوز ترامب في الانتخابات في شهر نوفمبر، وكان ترامب سخر مراراً وتكراراً من اتفاق إيران ووصفه بأنه اتفاق فاشل وأحمق وواحد من أسوأ الاتفاقات التي رآها، بيد أن «الإلغاء» لن يقتل الاتفاق تلقائياً، فالأمر أكثر تعقيداً من هذا.

وفيما يلي نستعرض ما قد يفعله ترامب، وكيف سيتطور ذلك على الصعيدين المحلي والدولي.

لماذا يريد ترامب إلغاء الاتفاق؟

وزير الدفاع الأميركي ورئيس هيئة الأركان المشتركة أعربا الأسبوع الماضي، عن تأييدهما للاتفاق خلال جلسة أمام الكونجرس، بيد أن الرئيس ترامب وإدارته يقولون إن إيران لا تتبع روح الاتفاق، وهو ما يرونه عدم امتثال واقعياً، وقال وزير الخارجية ريكس تيلرسون ومسؤولون غيره إن إيران لم تساهم بشكل إيجابي في إرساء السلام والأمن الإقليمي والدولي، وهي «توقعات» تتضمنها ديباجة الاتفاق، وقد لاحظوا أن إيران ما زالت تؤيد الجماعات المسلحة مثل «حزب الله» و«حماس» وتدعم الميليشيات في سوريا واليمن، كما تواصل إيران اختبار الصواريخ الباليستية، وهو الأمر الذي يثير غضب الولايات المتحدة.

ماذا يعني «الإلغاء» في الواقع؟