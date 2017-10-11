«أيوب العميد» يقترب من «طائرة السماوي»

أسامة أحمد (دبي)
اقترب راشد أيوب لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي النصر من اللعب في صفوف بني ياس خلال الأيام المقبلة لتدعيم «السماوي»، وخصوصاً أنه يعد أحد أبرز اللاعبين في اللعبة.
وأوضح عبد الرحمن أبو الشوارب، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية، أن الشركة تلقت رسمياً طلب بني ياس الذي أبدى رغبته في ضم اللاعب «انتقالاً حراً»، مشيراً إلى أن النصر وافق على الطلب وفق شروط محددة لإكمال صفقة انتقال راشد.
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وقال: «لا خوف على الطائرة النصراوية بروح الشباب، ونسعى لأن يحقق الفريق بصمة جديدة تعزز إنجاز الموسم الماضي الذي كان ثمرة جهد الجميع من أجل عودة الفريق إلى منصات التتويج بعد غياب.
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واختتم أبو الشوارب حديثه، مؤكداً تكريم لاعبي «الطائرة» قريباً مع بقية الألعاب الأخرى التي حصلت على إنجازات، تثميناً للإنجاز الذي حققه الفريق الأول في الموسم الماضي بحصوله على الكأس الغالية عن جدارة واستحقاق.
جدير بالذكر أن لجنة الأحداث برئاسة الدكتور أحمد المطوع حددت ملاعب الدورين قبل النهائي والترضية لمسابقة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة بعد غدٍ، حيث تستضيف صالة الجزيرة لقاء العين مع عجمان بينما تستضيف صالة العين لقاء بني ياس والنصر في «مربع الذهب».
ويلتقي بالصالة البرتقالية بنادي عجمان فريقا حتا والوصل لتحديد المركزين السابع والثامن، على أن تقام مباراة شباب الأهلي_ دبي والجزيرة بصالة العين لتحديد المركزين الخامس والسادس.