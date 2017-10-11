420 فعالية في روزنامة الموسم الجديد لحلبة ياس

مصطفى الديب (أبوظبي)

أعلنت حلبة مرسى ياس عن روزنامة أنشطتها للموسم الجديد، التي تتضمن 420 حدثاً وفعالية متنوعة، تستمر على مدار 12 شهراً، وكشفت الحلبة تفاصيل عدد من تلك الأحداث المهمة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح أمس بمقر ملتقى ياس في الحلبة نفسها، بحضور الطارق العامري، الرئيس التنفيذي لحلبة مرسى ياس، ومحمد عبد الله الزعابي، الرئيس التنفيذي لشركة «ميرال، وبيتر ويلر الرئيس التنفيذي للأولمبياد الخاص في أبوظبي 2019.

ويعد الموسم الجديد للحلبة الأهم على الإطلاق، خاصة مع تحقيق رقم قياسي جيد في عدد الفعاليات التي وصلت إلى 420 حدثاً على مدار العام، وهي المرة الأولى التي تتخطى فيها فعاليات ياس حاجز الرقم 400، وتستعد الحلبة لاستضافة موسم استثنائي من خلال عدد من التجهيزات الخاصة بمختلف الفعاليات الرياضية والمجتمعية على حد سواء.

ويأتي سباق جولة أبوظبي لبطولة العالم للفورمولا-1، جائزة الاتحاد للطيران الكبرى، على رأس تلك الفعاليات وتعد الأبرز على الإطلاق، في ظل وجود أكثر من 60 ألف مشجع من مختلف أنحاء العالم لمتابعة الحدث العالمي الكبير، وكعادتها تستعد الحلبة لجعل السباق استثنائي على أرضها من خلال مجموعة من الفعاليات الترفيهية الكبرى.

ويدخل حفل افتتاح دورة الألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص التي تنطلق في شهر مارس المقبل، ضمن أهم الأحداث في روزنامة العام الجديد، وتحرص الحلبة على تقديم الخدمات للاعبين المشاركين قبل انطلاق بطولة الألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص، إذ سوف تصبح الفعالية المسائية «تدرب في ياس» التي تقام كل يوم ثلاثاء المركز الرسمي لإجراء التدريبات بالنسبة للرياضيين المشاركين في الدورة.