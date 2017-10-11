«الأوقاف» تعزز البعد الاجتماعي للفعاليات التراثية

دبي (الاتحاد)
وقعت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر في دبي، ونادي دبي لسباقات الهجن، مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين تشمل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإعلامية والثقافية، خاصة ما يتعلق بنشر ثقافة الوقف ودوره في التنمية الاجتماعية، وسبل دعم المشاريع والمصارف الوقفية.
وقع المذكرة احمد حمد أبوشهاب، مدير إدارة تنمية الوقف لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر، وعبدالله احمد فرج، مدير إدارة التسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء لنادي دبي لسباقات الهجن، وذلك خلال مراسم التوقيع التي أقيمت في مقر المؤسسة في دبي.
|
|
وحول أهمية التعاون بين الطرفين في نشر ثقافة الوقف، قال أبوشهاب: «نسعى من خلال هذا التعاون إلى تحفيز المزيد من أفراد المجتمع والشركات الوطنية على التعاون مع المؤسسة، ومساندتها في نشر ثقافة الوقف وتعزيز القيم الإنسانية والإسلامية في المجتمع الإماراتي، كما نسعى إلى تعزيز الناتج الخيري الاجتماعي للفعاليات الثقافية والرياضية والتراثية، من خلال تخصيص جزء من عوائدها لصالح المشاريع الوقفية».