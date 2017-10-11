«الأوقاف» تعزز البعد الاجتماعي للفعاليات التراثية

دبي (الاتحاد)

وقعت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر في دبي، ونادي دبي لسباقات الهجن، مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين تشمل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإعلامية والثقافية، خاصة ما يتعلق بنشر ثقافة الوقف ودوره في التنمية الاجتماعية، وسبل دعم المشاريع والمصارف الوقفية.

وقع المذكرة احمد حمد أبوشهاب، مدير إدارة تنمية الوقف لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر، وعبدالله احمد فرج، مدير إدارة التسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء لنادي دبي لسباقات الهجن، وذلك خلال مراسم التوقيع التي أقيمت في مقر المؤسسة في دبي.

بموجب المذكرة، سيتعاون الطرفان على تخصيص نسب من عوائد فعاليات نادي دبي لسباقات الهجن لصالح المشاريع والمصارف الوقفية، إلى جانب تمكين مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر من المشاركة في كافة المهرجانات الخاصة بنادي دبي لسباقات الهجن والمهرجانات التراثية، إضافة إلى دعم القصّر في المهرجانات الختامية التابعة للنادي، كما ستتمكن مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر وبموجب الاتفاقية من الاتفاق مع موظفي نادي دبي لسباقات الهجن على آلية الاستقطاع الشهري من رواتبهم لصالح المشاريع الوقفية المختلفة، ومن توزيع صناديق المشاركة الوقفية في الأماكن التي تقام بها فعاليات النادي.

وحول أهمية التعاون بين الطرفين في نشر ثقافة الوقف، قال أبوشهاب: «نسعى من خلال هذا التعاون إلى تحفيز المزيد من أفراد المجتمع والشركات الوطنية على التعاون مع المؤسسة، ومساندتها في نشر ثقافة الوقف وتعزيز القيم الإنسانية والإسلامية في المجتمع الإماراتي، كما نسعى إلى تعزيز الناتج الخيري الاجتماعي للفعاليات الثقافية والرياضية والتراثية، من خلال تخصيص جزء من عوائدها لصالح المشاريع الوقفية».