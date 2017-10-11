اتحاد الكاراتيه يستحدث بطولة «عام زايد»

دبي (الاتحاد)

استحدث مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه بطولة عام زايد للكاراتيه ومهرجان الإمارات للكاراتيه، وذلك طبقاً لاستراتيجية الاتحاد وأهدافه لنشر اللعبة وتطويرها والتركيز على اللاعبين المواطنين ومتابعتهم لتدعيم المنتخبات الوطنية.

كما وافق المجلس على المشروع المشترك مع الجالية الهندية لإدراجها تحت منظومة الاتحاد واستحداث بطولة الجاليات وتقرر تكليف حميد شامس الأمين العام المساعد بتشكيل فرق عمل لهذا المشروع.

كما قرر المجلس إعادة تشكيل بعض اللجان العاملة، وهي لجنة المسابقات برئاسة حميد شامس الأمين العام المساعد، ولجنة الحكام برئاسة الحكم الدولي إبراهيم محمد أحمد، واللجنة النسائية برئاسة مريم الشامسي، وذلك في الاجتماع الذي ترأسه اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، وبحضور أعضاء المجلس عوض الدرمكي نائب الرئيس، ومحمد حربوك المدير المالي وحميد شامس الأمين العام المساعد، ومريم الشامسي.

وناقش الاجتماع بعض الأمور التي تخص لعبة الكاراتيه خلال الفترة المقبلة، ومنها ترتيبات بداية الموسم الرياضي 2017/‏2018، حيث تم اعتماد الشروط واللوائح الفنية للمسابقات وجدول الفعاليات، وتم الاطلاع على مقترح النظام الأساسي وأوصى المجلس بسرعة الانتهاء من إعدادها لاعتمادها والعمل بها في أسرع وقت ممكن.

وفي إطار الاستعدادات الخاصة للمشاركة في بطولة العالم للكاراتيه بإسبانيا خلال الشهر الحالي، استعرض مجلس الإدارة مشاركة المنتخب في المعسكر الخارجي الذي أقيم في مدينة القاهرة، ووقف على المستوى الفني لمنتخبنا الوطني وجاهزيته للمشاركة في منافسات البطولة، وكذلك تم عرض الترتيبات والاستعدادات الخاصة باستضافة بطولة الدوري العالمي للكاراتيه بدبي 2018.

كما تمت مناقشة الإجراءات الخاصة باستضافة بطولة العالم بدبي 2020 والبدء من الآن للتحضير والإعداد لهذا الحدث المهم الذي يتزامن مع معرض إكسبو 2020، ووجه الرزوقي بمخاطبة الجهات المعنية لتوفير الدعم المادي واللوجيستي الخاص بهذه البطولة.