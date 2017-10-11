اتحاد الكاراتيه يستحدث بطولة «عام زايد»

دبي (الاتحاد)
استحدث مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه بطولة عام زايد للكاراتيه ومهرجان الإمارات للكاراتيه، وذلك طبقاً لاستراتيجية الاتحاد وأهدافه لنشر اللعبة وتطويرها والتركيز على اللاعبين المواطنين ومتابعتهم لتدعيم المنتخبات الوطنية.
كما وافق المجلس على المشروع المشترك مع الجالية الهندية لإدراجها تحت منظومة الاتحاد واستحداث بطولة الجاليات وتقرر تكليف حميد شامس الأمين العام المساعد بتشكيل فرق عمل لهذا المشروع.
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وناقش الاجتماع بعض الأمور التي تخص لعبة الكاراتيه خلال الفترة المقبلة، ومنها ترتيبات بداية الموسم الرياضي 2017/2018، حيث تم اعتماد الشروط واللوائح الفنية للمسابقات وجدول الفعاليات، وتم الاطلاع على مقترح النظام الأساسي وأوصى المجلس بسرعة الانتهاء من إعدادها لاعتمادها والعمل بها في أسرع وقت ممكن.
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كما تمت مناقشة الإجراءات الخاصة باستضافة بطولة العالم بدبي 2020 والبدء من الآن للتحضير والإعداد لهذا الحدث المهم الذي يتزامن مع معرض إكسبو 2020، ووجه الرزوقي بمخاطبة الجهات المعنية لتوفير الدعم المادي واللوجيستي الخاص بهذه البطولة.