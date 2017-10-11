«نيكي» يقترب من أعلى مستوى في 21 عاماً

طوكيو (رويترز)

اقترب المؤشر نيكي القياسي من أعلى مستوى في 21 عاماً أمس، بعد عطلة امتدت لثلاثة أيام، وسط توقعات باستمرار قوة الاقتصاد الأميركي مدعوماً بالمعنويات. وارتفع نيكي 0.6 % مسجلاً 20823.51 نقطة، وكان سجل في وقت سابق أعلى مستوى في عامين عند 20823.66، ويتجه نحو أعلى مستوى في 21 عاماً. وتجاوز المؤشر مستوى 20952.71 نقطة الذي بلغه في يونيو 2015، يعني تسجيل أعلى مستوى منذ عام 1996.

وعاد المستثمرون بعد عطلة العيد الوطني في اليابان ليجدوا أن الين انخفض خلال نهاية الأسبوع، كما ينظر لبيانات الأجور القوية في الولايات المتحدة على أنها مؤشر لاحتمال ارتفاع معدل التضخم، ما يلمح لرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة وصعود الدولار.

وهوى سهم كوبي ستيل، ثالث أكبر شركة لصناعة الصلب في اليابان، بعد أن كشفت عن بيانات غير صحيحة تظهر أن منتجاتها مطابقة لمواصفات العملاء. وارتفع سهم تويوتا موتور 1.6 %، في حين زاد كل من سهم ميتسوبيشي موتورز وطوكيو الكترون 1.9 %.