صندوق النقد يتوقع تراجع النمو في الشرق الأوسط

دبي، واشنطن (أ ف ب)

أعلن صندوق النقد الدولي في تقرير أصدره أمس، أن انخفاض معدلات النمو الاقتصادي في الدول المصدرة للنفط بسبب تراجع الأسعار يؤثر سلبا على توقعات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأكملها.

وتوقع الصندوق أن يبلغ معدل النمو في إيران 3.5 % هذا العام مقارنة بـ 12.5 % في 2016، وأن يتوقف النمو في العراق لينكمش اقتصاده بـ 0.4 % بعدما حقق نموا بـ 11 % العام الماضي. وقال الصندوق إن معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل عام سينخفض إلى أكثر من النصف في 2017 ليبلغ 2.2 % بعدما وصل إلى 5.1 % العام الماضي.

وخسرت الدول النفطية منذ تراجع الأسعار في 2014 مئات مليارات الدولارات، واعتمدت إجراءات تقشفية وأدخلت إصلاحات على اقتصاداتها من أجل مواجهة هذا التراجع.

وفي مقابل ذلك، حققت دول مستوردة للنفط بالمنطقة معدلات نمو جديدة، وبينها مصر والمغرب والسودان. وتوقع صندوق النقد أن يبلغ معدل النمو في الدول غير المصدرة للنفط 4.3 % هذا العام مقارنة بـ 3.6 % في 2016.