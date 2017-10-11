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رفع توقعاته للمعدل العالمي في 2017 و 2018

صندوق النقد يتوقع تراجع النمو في الشرق الأوسط
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تاريخ النشر: الأربعاء 11 أكتوبر 2017

دبي، واشنطن (أ ف ب)

أعلن صندوق النقد الدولي في تقرير أصدره أمس، أن انخفاض معدلات النمو الاقتصادي في الدول المصدرة للنفط بسبب تراجع الأسعار يؤثر سلبا على توقعات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأكملها.

وتوقع الصندوق أن يبلغ معدل النمو في إيران 3.5 % هذا العام مقارنة بـ 12.5 % في 2016، وأن يتوقف النمو في العراق لينكمش اقتصاده بـ 0.4 % بعدما حقق نموا بـ 11 % العام الماضي. وقال الصندوق إن معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل عام سينخفض إلى أكثر من النصف في 2017 ليبلغ 2.2 % بعدما وصل إلى 5.1 % العام الماضي.

وخسرت الدول النفطية منذ تراجع الأسعار في 2014 مئات مليارات الدولارات، واعتمدت إجراءات تقشفية وأدخلت إصلاحات على اقتصاداتها من أجل مواجهة هذا التراجع.

وفي مقابل ذلك، حققت دول مستوردة للنفط بالمنطقة معدلات نمو جديدة، وبينها مصر والمغرب والسودان. وتوقع صندوق النقد أن يبلغ معدل النمو في الدول غير المصدرة للنفط 4.3 % هذا العام مقارنة بـ 3.6 % في 2016.

وأصدر صندوق النقد الخميس الماضي تقريرا حول الاقتصاد السعودي حيا فيه الخطوات التي اتخذتها المملكة لمواجهة العجز في الميزانية العامة الذي تسبب به تراجع أسعار النفط، إلا أنه دعا الرياض إلى تطبيق الإصلاحات المالية «بوتيرة ملائمة» وبعيدا عن «السرعة المفرطة». وأعلنت المملكة السعودية في 2016 خطة ضخمة للإصلاح الاقتصادي تحت مسمى «رؤية 2030» في مواجهة الانخفاض الكبير في أسعار النفط الذي تسببت بعجز في الميزانية العامة للحكومة. ... المزيد
     
 

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