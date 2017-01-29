10% نمو شركات قطاع الرعاية الصحية في «جافزا»



تاريخ النشر: الإثنين 30 يناير 2017 دبي (الاتحاد) حقق قطاع الرعاية الصحية والصناعات الدوائية في المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»؛ التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية، نمواً بنسبة 10% في عدد الشركات العام الماضي ليصل إلى 314 شركة مقابل 284 شركة في العام الذي سبقه. ووصلت قيمة تجارة هذا القطاع إلى 13.3 مليار درهم عام 2015. وعزا هذا النمو إلى ثقة المستثمرين بجافزا وقدرتها على تزويدهم بكافة التسهيلات التي تمكنهم من ممارسة أعمالهم والوصول إلى العملاء في جميع أنحاء المنطقة لزيادة مبيعاتهم. وتشارك جافزا في معرض الصحة العربي المزمع إقامته في الفترة من 30 يناير إلى 2 فبراير 2017 بمركز دبي الدولي للمعارض والمؤتمرات لتسليط الضوء على الفرص المتنامية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارات ودول الشرق الأوسط أمام الشركات العالمية التي تتطلع إلى توسيع حضورها في أسواق المنطقة عبر إطلاق عملياتها من جافزا. وأكد سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة أن السوق الإماراتي يعتبر من الأسواق الواعدة لمزودي خدمات الرعاية الصحية، ويزخر بفرص استثمارية مجدية اقتصادياً نتيجة لتركيز الحكومة على الرعاية الصحية والخطط لتحويل دبي إلى مركز إقليمي للسياحة الطبية والعلاجية في إطار سعي الدولة إلى تنويع الاقتصاد والاستعداد لمرحلة الإمارات بعد النفط.