ليلة شتاء في أوبرا زيوريخ تكشف شخصية «الفرعون» !

دبي (الاتحاد)

هي مشاهد قد تكون عابرة، ومواقف لا تلمح لها أثراً أو تأثيراً مباشراً، ولكنها تشكل شخصية النجم الساطع في سماء الكرة العربية والإفريقية وكذلك العالمية محمد صلاح، فقد كانت ليلة تكريمه بأوبرا زيوريخ لحصوله لقب أفضل لاعب في دوري السوبر السويسري كاشفة لملامح شخصية اللاعب المجهول أوروبياً في هذا الوقت، كما أن عدم استسلامه للانكسار في تجربته القاسية مع مورينيوا تعد نقطة التحول الكبرى في مسيرته، وأخيراً كان مشهد البكاء والحماس والرغبة في التمسك بخيوط الأمل في لحظات تعادل الكونغو أمام مصر، في موقعة برج العرب من أكثر المشاهد الكاشفة لما يحمله النجم المصري، فهو يملك عقلية محترف أوروبي، وعاطفة رجل عربي، وهو مزيج يبدو متناقضاً ولكنه سر الأسرار في جعله أسطورة تغزو القلوب.

أوبرا زيوريخ

بالعودة إلى مسيرة صلاح التي يعلم الجميع تفاصيلها، فإن هناك بعض المحطات الجديرة بالرصد، أهمها لحظة صعوده على مسرح الأوبرا في سويسرا في 2 ديسمبر 2013 للحصول على جائزة أفضل لاعب في الدوري السويسري، وفي حوار مع مقدمة الحفل قال صلاح: شكراً لكم أنا لا أحب الإعلام.

الدهشة علت الوجوه في هذه اللحظة الفارقة التي عبر خلالها صلاح عن عقليته وطريقة تفكيره، بالابتعاد عن الإعلام، والحرص على النجاة من فخ الشهرة والنجومية.