دبي (الاتحاد)

وقعت «اتصالات» مذكرة تفاهم مع كل من الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء وشركة «‬أبوظبي ‬للتوزيع تهدف من خلالها إلى التعاون المشترك للارتقاء بتجربة العملاء، من خلال توفير باقات «إي لايف» في فروع ومراكز الخدمة التابعة للهيئة والشركة.

ووفقاً للاتفاقية الأولى تقوم الهيئة فور تفعيل وتوصيل خدمات المياه والكهرباء لعقار المتعامل، بسؤال المتعامل حول رغبته في الاشتراك في خدمة «اتصالات» (e-Life) أو إخطار الأقسام المختصة بخدمة المتعاملين في مؤسسة الإمارات للاتصالات بالتواصل مع المتعاملين الجدد الذين تم تزويدهم بخدمة الكهرباء والماء عبر ربط الإلكتروني بين الجهتين، ما سيوفر الوقت والجهد للمتعامل ودون الحاجة للذهاب إلى مراكز خدمة المتعاملين «باتصالات».

‬وتهدف ‬الاتفاقية الثانية إلى ‬‬توفير ‬باقات (‬eLife) ‬عبر‭ ‬مراكز ‬الخدمة ‬التابعة ‬إلى «‬أبوظبي ‬للتوزيع»‬.

ووقع المذكرة سلطان الظاهري، مدير عام «اتصالات» منطقة أبوظبي بالإنابة، وعدنان نصيب المدير التنفيذي للخدمات المشتركة بالهيئة الاتحادية للكهرباء والماء في جناح «اتصالات» المشارك في «معرض أسبوع جيتكس للتقنية».