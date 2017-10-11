«الفنزويلي» يجدد الثقة في دوداميل

كاراكاس(د ب أ)

أعلن الاتحاد الفنزويلي أنه جدد تعاقده مع مدرب المنتخب الأول، رافايل دوداميل، حتى عام 2022. وكان لاوريانو جونزاليز، رئيس الاتحاد الفنزويلي، أكد أن تجديد تعاقد دوداميل هو بمثابة تأكيد على ثقة الاتحاد في العمل الذي يقوم به المدرب.

وأضاف جونزاليز، قائلا: لقد توصلنا لاتفاق نهائي مع رافايل دوداميل حول جميع الجوانب المالية واللوجستية خلال السنوات الأربع المقبلة، التي ستشهد برنامج الاستعداد لمونديال 2022.

وتابع: نعمل مع رافايل دوداميل منذ العام 2015، وهذا ليس بالخبر الجديد، عملنا معا في برنامج تجهيز المنتخب تحت 16 عاماً في 2016، ثم تولى دوداميل قيادة المنتخب الأول، وقاده خلال بطولة كوبا أميركا المئوية وما تبقى من التصفيات المؤهلة للمونديال، والتي نختتمها أمام باراجواي. وأشار جونزاليز إلى أنه كان من المهم بالنسبة للاتحاد الفنزويلي استمرار دوداميل في منصبه، من أجل الاستعداد للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وأوضح جونزاليز أنه توصل لاتفاق نهائي مع دوداميل حول جميع الأمور المالية الخاصة به وبفريقه المعاون، المكون من 20 شخصاً، من أجل العمل مع المنتخبين تحت 20 عاماً والأول، ولكنه لم يفصح عن تفاصيل هذا الاتفاق.