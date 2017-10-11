صربيا وآيسلندا في «قائمة المتأهلين»

بلجراد(أ ف ب)

تأهل منتخبا صربيا وآيسلندا إلى نهائيات مونديال 2018 في روسيا، وحجزت إيرلندا وكرواتيا مقعدهما في الملحق في الجولة العاشرة الأخيرة من التصفيات الأوروبية للمجموعتين الرابعة والتاسعة على التوالي.

وانتزعت صربيا بطاقة المجموعة الرابعة بفوزها على ضيفتها جورجيا 1-صفر سجله نيمانيا جوديلي. ورفعت صربيا رصيدها إلى 21 نقطة، متقدمة بفارق نقطتين أمام إيرلندا التي انتزعت المركز الثاني من جارتها ويلز، بفوزها عليها بهدف لجيمس ماكلين، ما يخولها خوض الملحق الشهر المقبل.

ويتأهل صاحب المركز الأول من المجموعات الأوروبية التسع مباشرة إلى النهائيات، وتخوض أفضل 8 منتخبات تحل ثانية ملحقاً فاصلاً لحسم البطاقات الأربع المتبقية.

وانضمت صربيا وآيسلندا إلى روسيا المضيفة وألمانيا وإسبانيا وانجلترا وبلجيكا وبولندا وآيسلندا من أوروبا، والسعودية وإيران واليابان وكوريا الجنوبية من آسيا، ومصر ونيجيريا من أفريقيا، والمكسيك وكوستاريكا من الكونكاكاف.