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17 منتخباً صعدت رسمياً

صربيا وآيسلندا في «قائمة المتأهلين»
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تاريخ النشر: الأربعاء 11 أكتوبر 2017

بلجراد(أ ف ب)

تأهل منتخبا صربيا وآيسلندا إلى نهائيات مونديال 2018 في روسيا، وحجزت إيرلندا وكرواتيا مقعدهما في الملحق في الجولة العاشرة الأخيرة من التصفيات الأوروبية للمجموعتين الرابعة والتاسعة على التوالي.

وانتزعت صربيا بطاقة المجموعة الرابعة بفوزها على ضيفتها جورجيا 1-صفر سجله نيمانيا جوديلي. ورفعت صربيا رصيدها إلى 21 نقطة، متقدمة بفارق نقطتين أمام إيرلندا التي انتزعت المركز الثاني من جارتها ويلز، بفوزها عليها بهدف لجيمس ماكلين، ما يخولها خوض الملحق الشهر المقبل.

ويتأهل صاحب المركز الأول من المجموعات الأوروبية التسع مباشرة إلى النهائيات، وتخوض أفضل 8 منتخبات تحل ثانية ملحقاً فاصلاً لحسم البطاقات الأربع المتبقية.

وانضمت صربيا وآيسلندا إلى روسيا المضيفة وألمانيا وإسبانيا وانجلترا وبلجيكا وبولندا وآيسلندا من أوروبا، والسعودية وإيران واليابان وكوريا الجنوبية من آسيا، ومصر ونيجيريا من أفريقيا، والمكسيك وكوستاريكا من الكونكاكاف.

وأحرز جوديلي هدف الفوز بلمسة رائعة ليسعد الجماهير القلقة التي احتشدت في ملعب رد ستار والتي أشعلت الألعاب النارية للاحتفال بالهدف، بينما أطلق المنظمون الألعاب النارية بأنفسهم عقب صفارة النهاية. وقال برانيسلاف إيفانوفيتش قائد صربيا، موجهاً حديثه للجماهير في الملعب: أشكر هذه الجماهير على مساندتها الرائعة ونتطلع للمشاركة في روسيا. ... المزيد
     
 

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