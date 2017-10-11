«أبوظبي للرقابة الغذائية» يطور نظاماً للتفتيش عن بعد

أبوظبي (الاتحاد)

كشف جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية على هامش مشاركته بفعاليات الدورة الـ37 من أسبوع «جيتكس للتكنولوجيا 2017» في جناح حكومة أبوظبي الرقمية، عن 5 أنظمة مبتكرة في مجال الرقابة الغذائية وخدمة المتعاملين، يسعى الجهاز من خلالها إلى التفعيل الأمثل للدور الرقابي في مجال الزراعة وسلامة الغذاء، تأكيداً على إيمانه الكبير بأهمية الاستشراف المبكر للفرص والتحديات في قطاعات الغذاء بإمارة أبوظبي.

وقال سعيد جاسم مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع بالإنابة، إن نظام «التفتيش عن بعد» الأول من نوعه، يتيح للمفتشين إجراء تفتيش حي للمنشأة، بحيث يقوم صاحب المنشأة بواسطة هاتفه الذكي، بإجراء تفتيش ذاتي دوري عبر خاصية التصوير المباشر وبمساعدة المفتش، مع إمكانية التواصل مع المفتش المسؤول في حالة وجود خطر ما يتطلب أخذ استشارة من المفتش في معالجته. وأوضح أن هذه الأنظمة تتمثل في نظام التفتيش عن بعد، ونظام الاتصال المرئي والمراقبة باستخدام الكاميرات، ونظام المراقبة باستخدام نقاط الاستشعار (المجسات)، ونظام مراقبة وتتبع مركبات نقل الأغذية وعربات بيع الأغذية، ونظام مراقبة النظافة الشخصية للعاملين، ونظام تتبع المواد الغذائية وحالتها، إلى جانب نظام محاكاة الواقع الافتراضي الذي جاء تأكيدا لحرص الجهاز على استغلال التكنولوجيا الحديثة في تحسين الخدمات التي يقدمها للمجتمع وأصحاب العلاقة، حيث عمل على تطوير نظام ذكي يتيح للمستهلكين إمكانية استخدام هواتفهم الذكية للاطلاع على تصنيف المنشآت الغذائية ودرجتها وتقرير مختصر عنها، إضافة لإعداد برامج ذكية لتدريب متداولي الغذاء لتصبح أكثر واقعية وشمولية.