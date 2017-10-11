اتحاد الكرة يُنظم ورشة عمل لمراقبي ومنسقي المباريات

دبي (الاتحاد)

نظمت إدارة المسابقات، بالتعاون مع إدارة الخدمات الذكية في اتحاد الكرة، ورشة عمل لمراقبي ومنسقي المباريات مساء أمس، في مقر الاتحاد بدبي، ضمن خطتها الرامية إلى تطوير وتأهيل المراقبين والمنسقين للإشراف على المباريات التي ينظمها الاتحاد.

وافتتح خالد عبيد عضو لجنة المسابقات، ومحمد سرور رئيس قسم المسابقات، برنامج الورشة، وتحدثا عن الهدف الذي يسعى إليه الاتحاد في العمل على تطبيق المعايير التنظيمية للمباريات، وكذلك تطوير كفاءة المراقبين والمنسقين، ورفع مستواهم، بما يضمن أفضل مستويات التنظيم والإشراف على المباريات.

وأشار المهندس كريم محمد عبدالفتاح من إدارة الخدمات الذكية، بأن فعاليات الورشة، تضمنت عرض التحديث الأخير لتطبيقات الهواتف الذكية الخاص باتحاد الكرة، حيث أصبح بإمكان مراقبي و منسقي المباريات استقبال التعيينات على المباريات، عن طريق الخدمة الذكية المتوافرة في التطبيق، وكذلك الموافقة أو رفض التعيين من خلاله، كما تم تدريب المنسقين الجدد على استخدام النظام الإلكتروني، وكذلك البث الحي للمباريات، بالإضافة إلى إجراء اختبار لمراقبي ومنسقي المباريات على استخدام النظام الإلكتروني، للوقوف على مدى سهولة استخدامهم للنظام مع أخذ ملاحظاتهم ومقترحاتهم بعين الاعتبار.