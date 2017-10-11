الماس أبرز الغائبين عن دبا الفجيرة أمام النصر

فيصل النقبي (الفجيرة)

يفقد دبا الفجيرة جهود لاعب الارتكاز حميد الماس في لقاء النصر في الجولة الرابعة لدوري الخليج العربي يوم السبت المقبل، وذلك بفعل الإصابة التي تعرض لها في تدريبات الفريق قبل لقاء الوحدة في كأس الخليج العربي.

ويخضع اللاعب لبرنامج علاجي مكثف في عيادة النادي الطبية تحت إشراف الجهاز الطبي في الفريق، ولم تتحدد لغاية الآن الفترة التي يحتاجها للعودة إلى صفوف الفريق. من جانب آخر، ينتظر باولو كاميلي مدرب دبا الفجيرة موعد التحاق الأردني ياسين البخيت بصفوف الفريق بعد انتهاء مهمته مع منتخب بلاده في التصفيات المؤهلة لنهائيات آسيا 2019 في الإمارات حتى يحدد معالم التشكيلة الأساسية للفريق تأهباً للقاء النصر.

بدوره، قام الجهاز الإداري للفريق بدعوة اللاعبين لاجتماع خاص قبل بداية التدريب أمس، حثهم من خلاله على مواصلة تقديم العروض الإيجابية والوصول للنقطة التاسعة في سباق الدوري، وأكد جمعة العبدولي مشرف الفريق أن لقاء النصر من اللقاءات الصعبة في الدوري، لأنه من الفرق القوية، وهذا ما يتطلب ضرورة توخي الحذر والإصرار طوال زمن اللقاء.

وأضاف: المطلوب من جميع اللاعبين استكمال ما قدموه في المباريات الثلاث الأخيرة التي حقق الفريق من خلالها 3 انتصارات ثمينة في مسابقتي الدوري وكأس الخليج العربي.