«شباب الأهلي دبي» ينتظر حسم مصيره في «الأبطال»

معتز الشامي (دبي)

أجلت لجنة تراخيص الأندية بلجنة دوري المحترفين، حسم مصير رخص الأندية المحترفة بشكل نهائي عن الموسم الجاري إلى الأسبوع المقبل، وتحديداً في 16 أكتوبر الجاري، وكانت لجنة تراخيص الأندية الابتدائية قد عقدت اجتماعاً مساء أول من أمس، بمقر اتحاد الكرة بدبي برئاسة وليد الحوسني، رئيس لجنة التراخيص الابتدائية، وبحضور أنس بوخش، يوسف عزير، نديم الكثيري وغانم غوانمة أعضاء اللجنة، وحمد الجنيبي، مدير إدارة تطوير وتراخيص الأندية، وجابر دبابنة مدير التدقيق المالي للأندية، وتوفيق أحمد مدير تطوير الأندية باللجنة.

واطلع أعضاء اللجنة على التقارير المقدمة من إدارة تطوير وتراخيص الأندية، وعلى جميع الملفات والمستندات المقدمة من كل نادٍ على حدة، وحسب كل معيار من معايير الترخيص التي تشمل المعيار الرياضي، البنية التحتية، الموظفين والإدارة، المعيار القانوني، المعيار المالي، الترويج والتجارة.

وفي هذا السياق، قررت لجنة تراخيص الأندية الابتدائية إصدار قراراتها بشأن الأندية الحاصلة على الترخيص في دورته الخامسة، والمؤهلة للمشاركة في دوري أبطال آسيا 2018 في اجتماعها المقبل المقرر عقده بتاريخ 16 أكتوبر الجاري، وذلك لدراسة جميع الملفات والتدقيق عليها وترك مهلة أخيرة أمام الأندية، لاستكمال النواقص لديها، لاسيما في بعض الإجراءات التي تمت، ولكنها تحتاج لتعديلات طفيفة.

وكان نادي شباب الأهلي دبي قد قدم ملفه للحصول على رخصة نادٍ محترف، ولكن ستفتح تلك الفترة، فرصة أخيرة أمام شباب الأهلي، لتحديد موقفه بشكل نهائي، من حيث المشاركة في دوري الأبطال النسخة المقبلة، كونه قد تأهل بناء على ترتيب «الأهلي»، للموسم الماضي، ولكن عليه أولاً أن يتقدم بطلب «استثناء» من أجل المشاركة القارية، وذلك وفق لوائح البطولة والاتحاد الآسيوي، حيث يتم إرسال توصية من لجنة المحترفين إلى الاتحاد الآسيوي، مرفقة بملف رخصة شباب الأهلي بالكامل، وتقر اللجنة باستيفاء النادي لكل الشروط والمعايير الخاصة بالمشاركة القارية، لاسيما من حيث الجانب المالي، وتنص لوائح الاتحاد الآسيوي أنه في حالة الدمج بين ناديين، يحرم النادي الجديد المكون من الأندية المدموجة سابقاً، من المشاركة في دوري الأبطال لنسختين متتاليتين، ما لم تطلب الرابطة المحترفة استثناء النادي الجديد حال قام باستيفاء جميع الشروط والمعايير.