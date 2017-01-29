دبي (الاتحاد)
شهد الموقع الإلكتروني لدائرة الأراضي والأملاك في دبي حركة نشطة ومتميزة خلال عام 2016، حيث استقبل نحو 6.5 مليون زائر. وأرجعت الدائرة الفضل في ذلك إلى احتواء الموقع لخدمات عديدة بـ6 لغات، وسهولة التصفح.
وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «هذا العدد من المتعاملين يؤكد لنا أننا نسير على الطريق الصحيح في الإسهام بتحقيق رؤية أن تكون دبي أذكى مدينة في العالم خلال 3 سنوات».
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وجاء في التقرير الفني الصادر عن أراضي دبي أن حاسبة الزيادة الإيجارية جاءت على قائمة الخدمات الأكثر استخداماً، حيث يقصدها المتعاملون في دبي لمعرفة المستجدات التي تطرأ على أسعار السوق في كل المناطق بمدينة دبي. ولوحظ أيضاً زيادة إقبال الزوار على خدمة تتبع المشاريع العقارية التي حلت في المرتبة الثانية.
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ويتضمن الموقع أيضاً المكتب الإعلامي الذي يحتوي على البيانات الصحفية والمكتبة الصورية ويتم تحديثه باستمرار لإبقاء زواره على اطلاع على آخر مستجدات الفعاليات والأخبار في الدائرة.
يشار إلى أن الموقع الإلكتروني الجديد لـ«أراضي دبي» يعتمد على معايير المواقع الإلكترونية التابعة لحكومة دبي الذكية، حيث يركز على ترتيب وتصنيف الخدمات حسب شرائح المتعاملين. ويمكن للمتعامل البحث عن الخدمات باستخدام العديد من الطرق، عن طريق مؤسسات الدائرة أو الخدمة السريعة أو الخدمات المتاحة، حسب تصنيفات الدائرة.
وخلال مرحلة التطوير، حرص القائمون على إظهاره بشكل جديد، مع مراعاة الجمع بين السمات الجمالية والعملية، بفضل توظيف أرقى نظم البرمجة والتصميم التي تساعد المتصفحين في الوصول إلى المعلومات المتاحة بسهولة وبأقل جهد للاستمتاع بباقة الخدمات الإلكترونية الجديدة بلغات عالمية مهمة.