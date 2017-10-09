5 قتلى باعتداء طائفي في باكستان



تاريخ النشر: الثلاثاء 10 أكتوبر 2017 كويتا، باكستان (أ ف ب) قتل مسلحون أمس، 5 أشخاص، بينهم ثلاثة من طائفة الشيعة في بلوشستان الباكستانية، في اعتداء طائفي جديد، حسبما أعلنت الشرطة. وهاجم رجلان على متن دراجة نارية آلية تقل أربعة بائعي خضار أثناء مغادرتها كويتا، عاصمة الولاية. وقال المسؤول الرفيع في الشرطة إن «الشرطة المحلية ترافق باعة الخضار الشيعة بشكل يومي.. وتعرضت مركبة اليوم لنيران قناصة بعدما انفصلت عن الموكب». وأضاف:«المسلحين قتلوا 3 من أفراد أقلية الهزارة، إضافة إلى سائق الشاحنة وأحد المارة فيما نجا آخر رغم تعرضه لعدة إصابات».