7 قتلى بهجوم إرهابي على نقطة تفتيش بالصومال

مقديشو (وكالات)

أعلنت الشرطة الصومالية، أن سبعة أشخاص على الأقل قتلوا في هجوم شنه إرهابيون من حركة الشباب على نقطة تفتيش في إقليم بلاد بنط الذي يتمتع بالحكم الذاتي أمس. وقال ضابط في موقع الهجوم، إن المقاتلين نصبوا بعد ذلك كميناً لضباط شرطة هرعوا لمساعدة زملائهم الذين تعرضوا للهجوم على مشارف مدينة بوصاصو. وقالت حركة الشباب، إنها سيطرت على نقطة التفتيش، ثم غادرتها رغم تأكيد الشرطة أنها صدت الهجوم.

وقال نقيب الشرطة عبد الفتاح محمد، «في الواحدة صباحاً هاجمنا عدداً كبيراً من مقاتلي حركة الشباب المسلحين جيداً من جميع الجهات في محاولة للسيطرة على نقطة التفتيش».