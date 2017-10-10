علاء مشهراوي، عبدالرحيم حسين (غزة، رام الله)

يناقش مفاوضون من حركة فتح وحركة حماس، قضية الأمن في قطاع غزة والمعابر وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وذلك في محادثات بالقاهرة اليوم الثلاثاء، بالإضافة إلى مقترح يقضي بنشر أفراد أمن من «فتح» في القطاع الذي تسيطر عليه «حماس».

وسيجعل انضمام ثلاثة آلاف من أفراد الأمن التابعين لـ«فتح» إلى قوة الشرطة في غزة على مدى عام، بموجب اتفاق وحدة توسطت فيه مصر عام 2011، الرئيس الفلسطيني زعيم حركة فتح محمود عباس يستعيد الكثير من نفوذه في غزة، كما سيخفف من قبضة «حماس».

ولم ينفذ الاتفاق قط.

وقال فوزي برهوم، المتحدث باسم «حماس»: «الأطراف ستناقش الملف الأمني، خاصة في غزة، بشكل يخدم الجبهة الداخلية، ويطبق القانون بشكل وطني ومهني من دون أن يعمل في إطار حزبي». وقال سامي أبو زهري، المسؤول في «حماس» لـ«رويترز»: «سلاح المقاومة غير خاضع للنقاش».