الإمارات تؤيد زيادة الرقابة على برنامج إيران النووي

نيويورك (وام)
جددت الإمارات قلقها البالغ إزاء مواصلة إيران أنشطتها النووية، بما في ذلك تطويرها برنامجها الصاروخي، وشددت على ضرورة التزامها بالشفافية وإبدائها التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتؤيد زيادة الرقابة على برنامجها النووي ومواصلة تقييم الاتفاق النووي معها وشروطه، داعية طهران للوفاء التام بالتزاماتها الدولية ومسؤولياتها بموجب معاهدة منع الانتشار النووي والتوقف عن تقويض أمن المنطقة عبر دعمها الميليشيات وتهريب الأسلحة بما يشكل مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن. وجددت الإمارات إدانة التجارب النووية التي أجرتها كوريا الشمالية، وتكرر موقفها إزاء إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، ودعوتها لإسرائيل للانضمام إلى معاهدة الحظر النووي.
وأكدت الإمارات مواصلة تبنيها سياساتها الثابتة إزاء قضايا الأمن الدولي، وعدم الانتشار بما بتطابق مع معايير الشفافية التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مجددة دعوتها للدول الأعضاء للالتزام بمعايير الوكالة، وإبداء التعاون المسؤول من أجل الحفاظ على السلم والأمن الإقليمي والدولي.
|
وجددت نسيبه موقف الإمارات إزاء إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، مؤكدة مواصلة التزام الدولة المستمر بدعم الحوار والتشاور وكل الجهود التي تهدف إلى تحقيق التقدم نحو هذا الهدف.
|