عون: الانتخابات النيابية في مواعيدها وعلى أساس «النسبي»

بيروت (د ب ا)

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أمس، أن الانتخابات النيابية سوف تجرى في مواعيدها على أساس القانون النسبي، وذلك للمرة الأولى في تاريخ لبنان. وجاء تصريح الرئيس عون خلال استقباله أعضاء هيئة الإشراف على الانتخابات الذين أقسموا اليمين أمامه بحضور وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق.

وقال عون، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية، «الانتخابات النيابية سوف تجرى في مواعيدها على أساس القانون النسبي، وذلك للمرة الأولى في تاريخ لبنان، وكل ما يقال غير ذلك لا يمكن الاعتداد به». ودعا أعضاء الهيئة إلى ممارسة مسؤولياتهم وفق الصلاحيات المحددة لهم في قانون الانتخابات، والتي تشكل الإطار الوحيد لعمل الهيئة لضمان استقلاليتها وشفافيتها.

واعتبر عون أن «التجارب السابقة بعمل هيئة الإشراف اعترتها شوائب كان من الممكن تفاديها لو التزم الجميع المهل القانونية والأنظمة المرعية في الإجراء»، داعياً أعضاء الهيئة إلى الوفاء بقسم اليمين لضمان نجاحهم وحياديتهم في ممارسة عملهم. من جهته، دعا المشنوق، في تصريح عقب الاجتماع، إلى «اضطلاع الهيئة بالمهام الموكلة إليها»، واعداً بتوفير الإمكانات اللازمة لذلك.

وقال، «الأهم أن وجود هذه الهيئة اليوم وقسمها اليمين أمام فخامته، يؤكدان أن كل الحديث عن التمديد أو تأجيل الانتخابات غير وارد، وأن الانتخابات ستجرى في موعدها، وبالإمكانات المتاحة لدى وزارة الداخلية لتطبيقها».