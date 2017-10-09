علاوي يحذر من «حرب أهلية» على كركوك

بغداد (وكالات)

حذر نائب الرئيس العراقي إياد علاوي، أمس من «حرب أهلية» على كركوك التي يديرها الأكراد، إذا فشلت المحادثات بشأن استقلال إقليم كردستان العراق. وقال، في مقابلة مع وكالة «الأسوشيتد برس»، إنه يحث زعيم إقليم كردستان مسعود بارزاني، والحكومة في بغداد والميليشيات المدعومة إيرانياً، على إظهار ضبط النفس، وحل الخلافات حول المدينة الغنية بالنفط.

وأضاف علاوي أن كركوك قد تكون نقطة ساخنة تشعل الصراع في شمال العراق، مؤكداً رفضه لاستقلال كردستان العراق. وأدرجت كركوك في الاستفتاء الكردي المثير للجدل، في 25 سبتمبر المنصرم، على استقلال إقليم كردستان. وتخضع المدينة، المختلطة عرقياً، لإدارة القوات الكردية منذ 2014، رغم أنها تقع خارج المنطقة الكردية التي تتمتع بحكم ذاتي شمال شرق العراق.