فشل أول حالة حمل «فيلة» أليفة في فيتنام

هانوي (د ب أ)

خابت آمال المهتمين بالحيوانات في فيتنام في استقبال مولود من أول أنثى فيلة أليفة، بعدما اكتشفوا أنه مات في رحم الأم.

وقال هوينه ترونج لوان، مدير «مركز حماية الأفيال» في إقليم داك داك، إن الفيلة الآسيوية بان نانج (38 عاماً) دخلت غرفة التوليد مساء أمس الأول الأحد، في الإقليم الواقع بمنطقة المرتفعات الوسطى، ولكن اتضح أن المولود الذكر الذي بلغ وزنه 90 كيلوجراماً قد نفق، وهو في رحم الأم. يذكر أن حالة الحمل تلك هي الأولى لفيلة أليفة في فيتنام منذ 30 عاماً.

وكانت الأم من الأفيال التي يتم تشغيلها، ولكن منذ أن أصبحت حاملاً أحيلت للتقاعد، وتم توفير مساحة خضراء لها لتعيش بها.

وبثت أنباء حمل أنثى الفيل حالة من التفاؤل بأن عدد الأفيال الفيتنامية، التي يخشى انقراضها خلال عقد واحد تقريباً، يحتمل أن تحصل على فرصة للبقاء. واستثمرت السلطات المحلية 7500 دولار الشهر الماضي للاعتناء بالفيلة الحامل، وبرفيق لها من أجل المساعدة في رعاية الأسرة.

ووفقاً لإدارة الغابات الفيتنامية، يعتقد أنه لم يعد في فيتنام سوى 120 فيلاً فقط. ويعيش 40 من هذه الأفيال في خمسة قطعان منفصلة، فيما يعيش الباقون في الأسر.

وتعاني الأفيال نقص التنوع الجيني، نتيجة قطع الأشجار وتجاوزات البشر.