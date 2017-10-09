61 ألف زائر لمعرض الساعات والمجوهرات بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

أعلن مركز إكسبو الشارقة عن نجاح «معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات» باستقطاب 61 ألفاً و456 زائراً في دورته الـ43 التي اختتمت فعالياتها في مركز إكسبو الشارقة، وسط مشاركة محلية ودولية لافتة، بحسب بيان أمس.

وأكد مركز إكسبو الشارقة أن المعرض الذي أقيم بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أثبت مجدداً ريادته على المستويين الإقليمي والدولي في جذب أهم اللاعبين المحليين والدوليين وأشهر العلامات التجارية الإماراتية والعالمية في مجال تصميم وصناعة وتجارة الساعات والمجوهرات.

وشهدت هذه الدورة من المعرض إقبالاً كثيفاً من فئة التجار والمستثمرين ورواد الأعمال من مختلف أسواق الدولة والمنطقة لعقد الصفقات وبناء الشراكات والترويج للأعمال الناشئة وتحقيق أقصى استفادة من الحدث باعتباره المنصة الموسمية الأهم على مستوى الدولة والمنطقة.

وحقق المعرض الذي استقطب أكثر من 500 شركة محلية وإقليمية ودولية، عوائد مجزية فاقت توقعات معظم العارضين، وذلك في ضوء مبادرة مركز إكسبو الشارقة إلى تخصيص باقة من الجوائز القيّمة لزوار هذه الدورة عند تسوقهم بقيمة تزيد على 500 درهم، وهو ما خوّل المشترين الدخول في السحوبات اليومية على سيارة «مرسيدس بينز» وسبائك ذهبية بوزن 2 كلج وخواتم من الألماس، وغيرها العديد من الهدايا الفاخرة من الساعات والمجوهرات.

كما شكلت مبادرة «غرفة الشارقة» إلى إقامة جناح خاص بالمصممين الإماراتيين تحت مظلة المعرض، والذي ضم تسعة مصممين إماراتيين.