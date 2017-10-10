عمار النعيمي يصدر لائحة تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية في عجمان

عجمان (وام)

أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، قراراً أميرياً بشأن لائحة تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية في إمارة عجمان، ويضم سبعة فصول و40 مادة.

يأتي القرار رقم ‏‏‏18 لسنة 2017 ، بناء على التوصيات المرفوعة من رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان بشأن الحاجة لاختصار وتقليص المتطلبات المستندية والإجرائية اللازمة لترخيص المنشآت الفندقية والسياحية في الإمارة ولقيدها في سجل المنشآت الفندقية والسياحية، مع مراعاة ترخيصها أيضاً من دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان.

كما يأتي بناء على توصياته لاستحداث وسائل وأساليب فعالة ومتطورة من قبل دائرة التنمية السياحية في عجمان للإشراف والرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية، بغرض تطوير إمكانياتها وتحسين أدائها ولضمان تقديم خدماتها لجمهور المتعاملين معها على النحو المطلوب، حسب المعايير المعنية والممارسات العالمية السارية في الدولة، مع الاهتمام وعلى وجه الخصوص بالترويج السياحي للإمارة داخل الدولة وخارجها، بهدف استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع السياحة ولجذب المزيد من السائحين للإمارة من مختلف أنحاء العالم، وذلك كله على نحو يتماشى مع رؤية حكومة الإمارة وخططها الاستراتيجية لتنمية القطاع السياحي في الإمارة.

ونص القرار - بعد التعريفات والتفسيرات - على أن تطبق أحكام هذه اللائحة على كل منشأة سياحية أو منشأة فندقية لديها رخصة سارية المفعول في تاريخ نفاذ هذا القرار الأميري، وينبغي عليها أن تقوم بتوفيق أوضاعها أو تجديد رخصتها بموجب أحكام المرسوم وأحكام لائحة التراخيص وعلى كل شخص لديه ترخيص مبدئي أو موافقة مبدئية لتشييد مبنى منشأة فندقية أو لتحويل مبنى تحت التشييد أو مبنى قائم في الإمارة لمنشأة فندقية، حسبما يكون عليه الحال في تاريخ نفاذ هذا القرار الأميري وكل منشأة سياحية أو منشأة فندقية ترغب في الحصول على ترخيص أو تجديد ترخيصها لمزاولة أعمالها في الإمارة بعد تاريخ نفاذ هذا القرار الأميري.