أول مشروع غاز للكويت في أستراليا يبدأ الإنتاج

الكويت (د ب أ)

أعلنت الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبيك)، التابعة لمؤسسة البترول الكويتية، عن انطلاق الإنتاج أمس، في أول استثمار عالمي لها في مشاريع الغاز الطبيعي المسال، والمتمثل في مشروع ويتستون للغاز الطبيعي في أستراليا.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن وزير النفط والكهرباء والماء، رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية عصام عبدالمحسن المرزوق، أن «ما تحقق من نجاح في مجال الاستكشاف والتطوير والاستحواذ يثبت على نحو جلي الدور المحوري الذي تنهض به شركة كوفبيك لتأمين وتكريس تواجد عالمي ملموس لصناعة النفط الكويتية، وتوفير حلول ومزيد من التنوع في مصادر الطاقة لدولة الكويت».

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة كوفبيك الشيخ نواف سعود الصباح، أن «هذا الإنجاز التاريخي يعد نقطة تحول مفصلية بالنسبة لشركة كوفبيك، ويسهم إلى حد كبير في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة». وأشار إلى أن «مشروع ويتستون سيوفر إنتاجاً ضخماً وثابتاً إلى جانب تدفقات نقدية قوية على مدى العقدين القادمين».

وتعد الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبيك) من الشركاء المؤسسين في مشروع ويتستون للغاز الطبيعي المسال في أستراليا من خلال عملياتها الاستكشافية الناجحة في عام 2008 والتي تم بموجبها اكتشاف كميات ضخمة من الغاز تم تطويرها بمشروع ويتستون للغاز الطبيعي المسال.

وتعد (كوفبيك) بحصتها التي تبلغ نسبتها 13.4% ثاني أكبر شريك في المشروع بعد شركة «شيفرون -أستراليا» التي تتولى دور المشغل للمشروع.