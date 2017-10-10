حملة يابانية للحد من حوادث السيارات المؤجرة للسائحين

طوكيو (د ب أ)

تعزز شركات تأجير السيارات في اليابان جهودها للوقاية من الحوادث التي ترتبط بالزائرين الأجانب، حيث تسعى لتحسين الوعي بقواعد وإشارات المرور.

وأفادت هيئة الإذاعة اليابانية أمس، بأن اليابان شهدت زيادة كبيرة في أعداد السائحين الأجانب الزائرين لها، وإلى جانب ذلك، زادت حوادث المرور التي ترتبط بمركبات يقودها أشخاص يحملون رخص قيادة دولية.

وأفاد مسؤول في معهد مختص بتحليل بيانات حوادث المرور بأن الحوادث القاتلة التي يتسبب فيها قائدو سيارات أجانب خلال قيادة سيارات مؤجرة قد ارتفعت ثلاثة أضعاف خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة. وتم تسجيل 81 حادثاً من هذا النوع عام 2016، بما في ذلك حادث أسفر عن مقتل طفل عمره 3 أعوام في هوكايدو.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية أن وزارة النقل تخطط حاليا لتحديد المواقع المعرضة للحوادث في خمس مقاطعات، من بينها أوكيناوا وهوكايدو اللتان تحظيان بشعبية كبيرة بين السائحين الأجانب الذين يستخدمون السيارات المؤجرة. وسوف يدرس المسؤولون البيانات من كل من نظم تحصيل الرسوم وسجلات القيادة لتحديد المواقع التي تحتاج لنشر لافتات بلغات أجنبية.

وتقوم واحدة من كبرى شركات تأجير السيارات بتسليم كتيبات لعملائها تحتوي على نصائح للقيادة باللغات الإنجليزية والصينية والكورية. كما يشرح موظفو الشركة للعملاء علامات المرور. وتضع شركة أخرى ملصقاً على السيارات المؤجرة لإظهار أن السائق يحمل رخصة دولية.