«أراضي دبي» تعرض شاشة بتقنيات ذكية تحاكي الواقع الافتراضي العقاري

دبي (الاتحاد)

تعرض دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بالتعاون مع شركة بيكسونال، أكبر شاشة نقاط متقلبة (Flip Dot) في الشرق الأوسط، خلال معرض جيتكس للتقنية 2017. وستعرض الشاشة التي يبلغ حجمها 6 أمتار × مترين، أحدث أخبار دائرة الأراضي والأملاك التي تضمن صفقات العقارات مباشرة، والتحديثات في المشروعات.

وأعلنت دائرة الأراضي والأملاك مؤخراً، أنها أصبحت أول كيان حكومي في العالم يجري كل المعاملات من خلال تقنية «بلوك تشين»، وسيتم عرض بيانات المعاملات في بث حي على شاشة النقاط المتقلبة في معرض جيتكس للتقنية.

وصمم الشاشة شركة تصميم التكنولوجيا في طوكيو «أي إم جي إس أر سي»، وهي جزء من شبكة بيكسونال.

وشاشة النقاط المتقلبة هي تركيب ميكانيكي للتكنولوجيا الفائقة المبنية على مفهوم الحركة الحقيقية.

وقال سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «يعتبر جيتكس فرصة ممتازة للجهات لعرض أحدث التقنيات والابتكارات، ونحن سعداء لعرض إحصاءات عقارات دبي والبيانات بطريقة مبتكرة وخلاقة باستخدام تكنولوجيا فريدة من نوعها مثل شاشة النقاط المتقلبة، حيث يعد منح الزوار تجربة مختلفة جزءاً من التزامنا بخطة دبي 2021 لجعل دبي مدينة السعادة من خلال تبني الإبداع وتمكين الناس، ونحن نتطلع إلى استخدام الزوار شاشة التكنولوجيا الفائقة ومعرفة المزيد عن إعلاننا الأخير عن تقنية بلوك تشين».