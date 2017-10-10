دفاع مدني دبي يكشف عن أسطول طائرات من دون طيار

دبي (الاتحاد)

كشفت الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي عن كيفية توظيفها لأسطول من الطائرات من دون طيار لتعزيز استجابتها للحالات الطارئة سواء كانت حريقاً أو حادث سير، وذلك عبر توظيف حلول الفيديو التي توفرها شركة «أفايا»، التي مكنت الطائرات من دون طيار من تقديم بث حي للحالات الطارئة مباشرة إلى غرف التحكم في المقرات الرئيسية للدفاع المدني في دبي لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وجاء تنفيذ هذا المشروع المبتكر عقب إبرام اتفاقية بين الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي وشركة «أڤايا» العام الماضي، لتكون الإدارة العامة للدفاع المدني أول مؤسسة في العالم تقوم بتبني منصة «أڤايا» للاتصالات الموحدة المعروفة باسم «إيكوينوكس»، التي تمكّنها من دمج مختلف قنوات الاتصال والتفاعل معاً. وتستند آخر التحديثات في أسطول الطائرات من دون طيار في الإدارة العامة للدفاع المدني إلى نفس البنية التكنولوجية الخاصة بشركة «أڤايا».