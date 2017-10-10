دبي (الاتحاد)

كشفت وزارة الداخلية ممثلة بالقيادة العامة للدفاع المدني، بالشراكة مع شركة «إنجازات لنظم البيانات» أمس خلال مؤتمر صحفي على هامش جيتكس بدبي، عن «حصنتك» نظام المراقبة والإنذار والتحكم الذكي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وسيقوم «حصنتك» بربط ما يزيد على 150 ألف مبنى ومرفق عام لضمان أعلى مستويات الصيانة وحماية الأرواح والممتلكات على مدار الساعة.

ويعد هذا المشروع وهو أكبر نظام آلي متكامل في المنطقة لمراقبة حالات الطوارئ التي تتعلق بالحريق والسلامة العامة، من خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص ممثلين بوزارة الداخلية وشركة «إنجازات لنظم البيانات» ويهدف إلى دعم رؤية الإمارات 2021 في جعل دولة الإمارات واحدة من أكثر الدول أمناً في العالم.

تأتي هذه الخطوة عقب اتفاقية شراكة أبرمت مؤخراً بين الوزارة وشركة إنجازات بدعم ورعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد بن سلطان آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.