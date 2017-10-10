«دائرة القضاء» تطلق نظام التقاضي الذكي

دبي (الاتحاد)

أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي، نظام التقاضي الذكي، والذي يتيح للقضاة ومساعديهم من مختلف التخصصات، إمكانية استخدام نظام إدارة المحاكم الإلكتروني «CMS»؛ على الأجهزة اللوحية والأجهزة الذكية وباستخدام مختلف المتصفحات، ما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتسريع إجراءات التقاضي مع الحفاظ على جودة الأداء وفق المعايير العالمية.

جاء ذلك، في إطار مشاركة الدائرة في معرض جيتكس 2017، حيث تعرض أحدث التقنيات الذكية التي تقدمها في إطار التحول الرقمي، والمساهمة في تحقيق رؤية أبوظبي 2020، من خلال تقديم خدمات حكومية ذكية، وصولاً إلى أن تكون أبوظبي واحدة من أفضل العواصم في العالم.

وأوضحت الدائرة، أن نظام التقاضي الإلكتروني يهدف إلى كسر حاجز الزمان والمكان في مسار إجراءات المحاكم، من خلال توفير إمكانية الوصول إلى ملفات القضايا عبر الأجهزة الذكية واللوحية، ما يمكن القضاة من تفحص القضايا ودراستها واتخاذ القرار المناسب، إضافة إلى إمكانية وصول الموظفين من المهن المساندة للقضاة، كأمناء السر وموظفي تحضير الدعوى، إلى النظام وعمل الإجراءات الخاصة بالقضايا عن بعد، دون التقيد بشرط الوجود في مباني الدائرة، أو التقيد بمتصفح واحد، ما يسهم في الحد من الفترة التي تستغرقها القضايا، وبالتالي يحقق مصلحة المتقاضيين، ويسهم في ترسيخ ثقة المجتمع في القضاء، وهو ما يعد من أهم أركان استقرار المجتمع وقدرته على تبوء مكانة متقدمة في مؤشر التنافسية العالمية.