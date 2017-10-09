«ثقافية الشارقة» تستعد لـ «الأيام»

الشارقة (الاتحاد)

عقدت اللجنة العليا المنظمة لأيام الشارقة المسرحية، أمس، اجتماعاً برئاسة أحمد بورحيمة مدير إدارة المسرح بدائرة الثقافة ومدير أيام الشارقة المسرحية، وحضور الأعضاء: إسماعيل عبد الله وأحمد الجسمي ويحيى الحاج ومحمد جمال وعبد الله راشد.

تطرق الاجتماع إلى مجموعة من المحاور في ما يتصل باستقبال نصوص الفرق وإجازتها فنياً، إضافة إلى الملفات التقنية الخاصة بعروضها، كما أكد الاجتماع على موعد طواف لجنة «المشاهدة والاختيار» التي سيقتصر عملها هذه السنة على معاينة واحدة للعرض وتحدد بعدها صلاحيته للمشاركة في المهرجان، كما تحدد صلاحيته للمشاركة والمنافسة على جوائز المسابقة أو للعرض على هامش المهرجان.

وأكد الاجتماع على عدد من الإجراءات الفنية وفي مقدمها: أن تنهي لجنة (الإجازة الفنية للنصوص) أعمالها، التي بدأت منذ 15 سبتمبر الماضي في الأول من ديسمبر المقبل، على أن تبدأ (لجنة مشاهدة واختيار) العروض المسرحية أعمالها بتاريخ 25 فبراير القادم.

ومن المزمع أن تنطلق الدورة الجديدة لـ «الأيام» في الثالث عشر من شهر مارس المقبل وتستمر لغاية الثاني والعشرين منه (13ـ 22 مارس2018).