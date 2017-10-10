سلطان القاسمي يصدر مرسوماً بإنشاء «هيئة الشارقة للمتاحف» ويخصص مقراً لـ «الكتاب العرب»

الشارقة (الاتحاد)

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء هيئة الشارقة للمتاحف.

ويقضي المرسوم الأميري رقم (64) لسنة 2017 أن يُنشأ بموجبه في إمارة الشارقة هيئة للمتاحف تُسمى: «هيئة الشارقة للمتاحف»، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة لمباشرة التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها. على أن يصدر قانون بتنظيم الهيئة وأهدافها واختصاصاتها وأقسامها وإداراتها وكل شؤونها.

كما نص المرسوم على أن تُلغى إدارة المتاحف التابعة لمكتب سمو الحاكم، وتؤول جميع أصولها الثابتة والمنقولة وكوادرها البشرية إلى هيئة الشارقة للمتاحف. ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذ كل فيما يخصه، ويُلغى أي حكم يتعارض وأحكامه.

كما أصدر صاحب السمو حاكم الشارقة القرار الإداري رقم (12) لسنة 2017، بشأن تخصيص مقر دائم للاتحاد العام للأدباء والكتّاب العرب.

ويأتي هذا القرار إيماناً من سموّه بأهمية الدور الفاعل للمثقفين الأدباء والكتاب العرب، وانطلاقاً من حرص سموّه على دعم مسيرتهم وتشجيعهم لممارسة دورهم الثقافي الفاعل، وبما يعزز تراثنا الثقافي العربي، ويثري الساحة الثقافية والأدبية على مستوى العالم العربي. وجاء في القرار الإداري: «بمراعاة التشريعات الاتحادية والمحلية ذات الصلة، يتم تخصيص المقر الدائم للاتحاد العام للأدباء والكتّاب العرب بالمقر الرئيس لهيئة الشارقة للكتاب بمدينة الشارقة». ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.