«بلدية الفجيرة» تستعرض 4 تطبيقات ذكية لتحقيق سعادة المتعاملين

الفجيرة (الاتحاد)

تستعرض بلدية الفجيرة خلال مشاركتها في معرض جيتكس تحت منصة حكومة الفجيرة، 4 خدمات مطورة موجهة لإسعاد المتعاملين.

وتهدف بلدية الفجيرة من مشاركتها للمرة السادسة على التوالي في المعرض، إلى تطبيق هدفها الإستراتيجي بالتواصل مع الشركاء ومد جسور التواصل مع الجهات الحكومية والخاصة، عرض أبرز الخدمات الذكية والباقات المتنوعة التي تقدمها البلدية، وتعكس حرصها على مواكبة آخر الابتكارات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقام الشيخ محمد بن حمد بن سيف الشرقي رئيس الحكومة الإلكترونية بالفجيرة بزيارة جناح بلدية الفجيرة في معرض «جيتكس» واستمع لشرح مفصل من مدير البلدية محمد الأفخم ونائب مدير البلدية عبدالله الحنطوبي ورئيس قسم الرخص التجارية سرور حمد الظهوري.

وقال المهندس محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة: «مشاركة البلدية في هذا المعرض تهدف إلى الاطلاع على أحدث الأجهزة والبرامج التقنية والاستفادة منها لتطوير خدماتها، إذ وضعت بلدية الفجيرة على رأس أولوياتها الالتزام بتقديم خدمات متميزة تتجاوز التوقعات، كما تسعى دائما إلى توجيه مختلف الجهود لتحقيق أعلى مستوى من رضا العملاء».

وأضاف تعرض بلدية الفجيرة هذه السنة في جيتكس العديد من خدماتها المتنوعة والمتطورة، والتي تسعى من خلالها إلى تلبية كافة احتياجات عملائها وإرضاء طموحاتهم، فقياس رضا العميل مؤشر لنجاح بلدية الفجيرة في تقديم الخدمات وتجاوز توقعاتهم.