فرص عمل للمواطنين للعمل عن بعد

دبي (وام)

أبرمت وزارة الموارد البشرية والتوطين مذكرة تفاهم مع بنك الإمارات دبي الوطني بشأن التعاون في توظيف المواطنين الباحثين عن عمل بنظام العمل عن بعد. جاء ذلك خلال حفل توقيع أقيم أمس في منصة الوزارة ضمن منصة الحكومة الاتحادية في معرض جيتكس للتقنية 2017 المقام بمركز دبي التجاري العالمي بحضور عدد من المسؤولين في كلا الجانبين.

وقالت نورة المرزوقي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لتنمية الموارد البشرية الوطنية، إن توقيع مذكرة التفاهم بين الوزارة وبنك الإمارات دبي الوطني يأتي في إطار استراتيجية الحكومة الاتحادية التي تؤكد على أهمية التنسيق والتعاون بين المؤسسات الحكومية والشراكة مع القطاع الخاص في إرساء قواعد التنمية البشرية الشاملة والتطوير المهني للكادر الوطني، وتطبيقاً لاستراتيجية الوزارة الرامية إلى تأهيل وتطوير وتوظيف الموارد البشرية الوطنية المتخصصة لتعزيز مشاركتها في سوق العمل. وأشارت إلى أن مذكرة التفاهم تعمل على توفير فرص عمل مختلفة في الدولة تناسب فئات الباحثين عن عمل في المناطق البعيدة عن المدن، والذين تحول عدة عوائق بينهم، وبين حصولهم على فرص العمل المناسبة في مناطقهم، وذلك من خلال تشجيع أصحاب العمل في القطاع الخاص على عرض خيارات العمل للمواطنين المقيمين في المناطق البعيدة.