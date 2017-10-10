أطلقنا شبكة الجيل الرابع للأمن والسلامة

فهد الأميري (دبي)

عرضت مؤسسة الاتصالات المتخصصة «نداء»، الإمكانات القوية التي تتمتع بها شبكتها الخاصة والآمنة في معرض «جيتيكس2017». وقال منصور بوعصيبة المدير التنفيذي لمؤسسة «نداء» لـ«الاتحاد»: «تميزت مشاركتنا هذا العام بإطلاق شبكة الجيل الرابع للأمن والسلامة في إمارة دبي، وقدمنا أيضاً تطبيقات جاهزة للاستخدام، بينها، سيتو برو، وهي محطة جديدة محمولة للسيطرة والتحكم، قمنا بتوصيلها بشبكة الجيل الرابع للمؤسسة، وخلال العرض الحي شاهد زوار المعرض فيديو عالي الجودة والقدرة على التحكم من منصة المؤسسة في ميدان جبل علي للفروسية، ولدينا أيضاً تطبيق القارب الآلي، الذي تم إنجازه بالتعاون مع الشركة الوطنية مرافق، وقد تم توصيل القارب بشبكة الجيل الرابع الموجود في منطقة فيستيفال سيتي، ويتم التحكم فيه من هناك».

وأضاف: «إن القارب الآلي له استخدامات عدة، بينها، الإنقاذ، وإطفاء الحرائق البحرية، والمسح البحري، وتستخدمه إدارة البيئة في بلدية دبي، حيث يستخدم القارب في مسح السواحل في حالات التلوث البحري، لتميزه بكاميرا ليلية قوية قادرة على توضيح أماكن التلوث، ونسبة أمان 100%».

وعن تطبيقات برنامج «سيتو برو» قال بوعصيبة: «إنه يستخدم في مراقبة حركة المرور بالإمارة، ويمكن استخدامه في الحوادث والحرائق من خلال تبديل الكاميرا العادية بكاميرا ليلية حرارية للتعرف إلى أماكن المحتجزين في مبنى ما، لمساعدة رجال الإطفاء للوصول للأشخاص والأطفال المحتجزين في المبنى».

وعن الخطط المستقبلية قال: «نغطي من خلال شبكتنا إمارة دبي بالمدينة والمرحلة التالية تغطية المنطقة الجنوبية في اتجاه حدود أبوظبي، وفي اتجاه حتى إلى المناطق النائية في الإمارة». واستعرضت «نداء» في المعرض مميزات شبكتها في تلبية جميع متطلبات الأنظمة والحلول المصممة للمدينة الذكية والآمنة والمستدامة، حيث تستخدم شبكة الجيل الرابع الخاصة لأغراض الأمن والسلامة.