«الاقتصاد» تطالب الدوائر بمخالفة مستغلي الضريبة الانتقائية

بسام عبدالسميع (أبوظبي)

خاطبت وزارة الاقتصاد، أمس، الدوائر الاقتصادية بضرورة مخالفة منافذ البيع التي ترفع أسعار سلع الانتقائية في السوق المحلية، وذلك بعد تلقيها شكاوى مستهلكين بوجود عمليات استغلال تطبيق الضريبة وزيادة أسعار فئات السلع الثلاث عن النسب المحددة بنسبة، حيث رفع الباعة أسعار السجائر بنسبة 120% خلافاً لنسبة الضريبة البالغة 100%، كما زادت منافذ بيع المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، بنسبة تراوحت بين 70 إلى 80%، خلافاً للنسبة المحددة والبالغة 50%، وتبين للوزارة من خلال حملة تفتيشية نفذتها بالأسواق صحة الشكاوى وتم إلزام منافذ البيع بالأسعار المحددة.

وطالب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، المستهلكين بتفعيل مبادرة «المستهلك المراقب» والتواصل مع الوزارة والدوائر المحلية للإبلاغ عن عمليات الاستغلال التي تحدث، مشيراً إلى أن القانون منح الدوائر الاقتصادية صلاحيات تطبيق الغرامات والإغلاق لكل من يرفع الأسعار أو يقوم بعمليات استغلال.

وأكد النعيمي، أن الوزارة تراقب عن كثب ما يحدث في الأسواق، وتجدد تحذيراتها للموردين والبائعين بعدم القيام بعمليات استغلال أو أي ممارسات مخالفة للقانون.

من جانب آخر، خاطبت الوزارة منافذ البيع بالاستمرار في بيع السلع المثبتة أسعارها من جانب اللجنة العليا لحماية المستهلك خلال العام 2017 والبالغ عددها 4500 صنف من السلع الغذائية والاستهلاكية.