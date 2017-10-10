التشكيلة النموذجية.. في استراحة «الأجندة الدولية»

أنور إبراهيم (القاهرة)

انتهز موقع «جول» العالمي فرصة توقف المباريات في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى (البريميرليج - الليجا- البوندسليجا - الليج آن - السيري إيه) بسبب «الأجندة الدولية» التي تشهد استكمال مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا، واختار «التشكيلة النموذجية» التي تضم 11 لاعباً كانوا هم الأبرز والأكثر تألقاً خلال الجولات السابقة لمباريات الدوري، وكان الاختيار على أساس طريقة لعب«4/‏‏3/‏‏3».

في حراسة المرمى، اختار الموقع ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد، والذي لم تكن الأضواء تسلط عليه كثيراً قبل بداية الموسم، إلا أنه بمرور المباريات في الموسم الجديد أثبت وجوده مجدداً، وكان حضوره طاغياً وأثار إعجاب الجميع، ما دفع اليونايتد إلى محاولة تمديد عقده بأي ثمن قبل انتهائه في 2019.

وفي مركز الظهير الأيمن، اختار الموقع البرازيلي داني ألفيش لاعب باريس سان جيرمان، وفي مركز قلب الدفاع وقع الاختيار على فيليب جونز 25 سنة وجيرار بيكيه (30 سنة)، فالأول لم يكتف بتألقه مع اليونايتد، وإنما استطاع أن يعود مجدداً إلى منتخب «الأسود الثلاثة»، بينما الثاني لا يزال يقدم مستوى كبيراً مع البارسا.

وفي مركز الظهير الأيسر، اختار «جول» العالمي النجم الجزائري فوزي غلام (26 سنة) لاعب فريق نابولي الايطالي، وقال عنه: هناك نجوم كثيرون يتألقون في الدوري الإيطالي، ولكن «غلام» رغم أنه مدافع فإنه حالة خاصة جداً، حيث يجيد ويتألق، وسجل هدفين ومرر 3 تمريرات حاسمة منذ بداية الموسم.

أما في خط الوسط، فقد اختار الموقع النجم البلجيكي المتألق «كيفين دي بروين» (26 سنة) لاعب مانشستر سيتي ووضعه في صدارة لاعبي خط الوسط المبدعين باعتباره أفضل من يقوم بتموين مهاجمي الفريق بتمريرات قاتلة عادة ما تسفر عن أهداف، فضلاً عن قدرته على تسجيل الأهداف الجميلة مثلما فعل ذلك في مباراة تشيلسي الأخيرة في «البريميرليج».

وثاني لاعبي خط الوسط هو الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي (30 سنة) لاعب برشلونة، والذي حقق أفضل بداية موسم على امتداد مشواره مع البارسا، وسجل 11 هدفاً في7 مباريات.

وثالث لاعبي خط الوسط هو الشاب الفرنسي الواعد أدريان رابيو (22 سنة) لاعب باريس سان جيرمان الذي يلعب بأريحية، ومن دون ضغوط كما لوكان لاعباً مخضرماً وصاحب خبرات طويلة.

وفي خط الهجوم، وقع اختيار موقع«جول» العالمي في نسخته الفرنسية على ثلاثة مهاجمين، أولهم الأرجنتيني باولو ديبالا (24 سنة) الذي سجل عشرة أهداف في 7 مباريات مع ناديه يوفنتوس، وثانيهم رأس الحربة رادميل فالكاو (31 سنة) لاعب موناكو الفرنسي، حيث عاد إلى التألق مجدداً مع موناكو، وسجل هذا الموسم حتى الآن 12 هدفاً من 13 فرصة لاحت له، وثالثهم هو الجناح الأيسر البرازيلي نيمارداسيلفا (25 سنة) الذي أثار لغطاً كثيراً بسبب انتقاله من برشلونة إلى باريس سان جيرمان.