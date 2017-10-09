الوصل يعبر الشارقة والنصر يكسب بني ياس

علي معالي (دبي)

شهدت الجولة الأولى من مباريات كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة السلة للرجال فوز الوصل والنصر وشباب الأهلي دبي على الشارقة وبني ياس وفريق الجاليات بول أبوف أول، في مباريات البطولة التي انطلقت مساء أمس الأول. في اللقاء الأول، نجح فريق الوصل تحت قيادة أحمد عمر المدرب المصري الجديد في تحقيق انتصار مهم على الشارقة بنتيجة 91 مقابل 79، كانت الأفضلية للفهود في الربع الأول والثاني والرابع وحقق فيها الفريق التفوق بنتيجة «24-23 و24-15 و23-17»، فيما تفوق أبناء الشارقة في الربع الثالث بنتيجة «24-20». تألق للوصل كل من محترفه الأميركي رشاد وودز بتسجيله 29 نقطة، وصانع ألعاب الفريق مبارك خليفة 24 نقطة، فيما تألق للشارقة الدولي عمر الخالد برصيد 24 نقطة، واكتفى محترف الملك الأميركي جيمس لوي بتسجيل 17 نقطة، أدار المباراة الدولي محيي الدين خطاب وحمدي عميثو وفاتح أوغلو.

وفي مباراة ثانية تمكن النصر من دون محترف أجنبي من تحقيق فوز صعب على بني ياس بفارق أربع نقاط بنتيجة «78-74»، على صالة نادي الوصل، قلب «الأزرق» في قلب تأخره أمام بني ياس في الربع الأول «16-21» إلى تقدم مع نهاية الشوط الأول من المباراة بفارق ثلاث نقاط بنتيجة «41-38» بنيل العميد الأفضلية في الفترة الثانية «25-17»، قبل أن يقلص السماوي الفارق إلى السلة الواحدة بنيل لاعبيه الأفضلية في الربع الثالث «18-17»، وفي الربع الرابع نجح النصر في حسمه لصالحه «20-18».

وتألق من النصر صانع ألعابه راشد سالم، وكابتن الفريق إبراهيم عبيد بتسجيلهما 19 و17 نقطة على التوالي، فيما لم يشفع لمحترف بني ياس الصربي برونو سوندوف حصد لقب أفضل مسجل في المباراة برصيد 30 نقطة بعد أن اكتفى زملاؤه بتسجيل 44 نقطة فقط. وفي مباراة ثالثة قدم فريق «شباب الأهلي دبي» أوراق اعتماده لمواصلة الهيمنة على بطولات مرحلة الرجال، بتحقيق الفوز على ضيفه فريق الجاليات بفارق 20 نقطة بنتيجة «81-61»، كانت الأفضلية في الربع الأول والثالث والرابع من نصيب شباب الأهلي، بواقع «23-15 و21-16 و24-11»، في حين اكتفى فريق الجاليات بنيل الأفضلية في الربع الثاني «19-13». ويدين «شباب الأهلي دبي» في انتصاره لتألق نجمه الدولي قيس عمر بتسجيله 30 نقطة، فيما ذهب لقب أفضل مسجل لفريق الجاليات لكابتن الفريق نادر إيجرسي برصيد 17 نقطة. يقضي نظام البطولة التي تشهد الظهور الأول لفريق الجاليات تعويضاً لنقص عدد الأندية جراء قرارات الدمج الأخيرة بأن تقام مباريات دورها الأول على أراضٍ محايدة، وبنظام الدوري من مرحلة واحدة تسفر نتائجه عن تأهل صاحبي المركزين الأول والثاني مع نهاية هذا الدور تلقائياً إلى الدور نصف النهائي، فيما تخوض الفرق من الثالث وحتى السادس مواجهات الربع النهائي التي ستقام بنظام خروج المغلوب ويتحدد من خلالها هوية الفريقين المكملين للمربع الذهبي.