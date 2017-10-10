ماراثون زايد في مؤتمر صحفي بالقاهرة اليوم



تاريخ النشر: الثلاثاء 10 أكتوبر 2017 أبوظبي (الاتحاد) تعقد الجنة العليا المنظمة لماراثون زايد الخيري مؤتمراً صحفياً في العاصمة المصرية القاهرة اليوم، وذلك للحديث عن تفاصيل النسخة المقبلة من المارثون التي سوف تقام في مدينة الأقصر التاريخية يناير المقبل، ويحضر المؤتمر الفريق الركن «م» محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة العليا المنظمة للحدث، وأعضاء اللجنة. ومن المقرر أن يعقد الكعبي اجتماعاً خاصاً مع وزير الشباب والرياضة المصري المهندي خالد عبد العزيز للحديث عن تفاصيل الحدث والإطلاع على أخر التطورات الخاصة بالتجهيزات والموافقات الأمنية وغيرها. من جهته أكد أحمد محمد هلال الكعبي رئيس الشؤون الحوكية بحلبة مرسى ياس عضو اللجنة المنظمة للماراثون أن رحلة القاهرة سوف تشهد العديد من الأمور المهمة من بينها المؤتمر الصحفي الخاص بالحدث وتفاصيله، فضلًا على عدد من الاجتماعات التنظيمية مع الجهات الحكومية في القاهرة، وكذلك مع لجهات في مدينة الأقصر، وكذلك مع مسؤولي مستشفى شفاء الأورمان التي سوف يقام الماراثون لصالحها. وعبر الكعبي عن سعادته بإقامة الماراثون بنجاح في مصر الشقيقة لسنوات طويلة، مشدداً على أن مؤتمر اليوم يأتي بعد مناسبة سعيدة للغاية بتأهل منتخب مصر إلى كأس العالم بروسيا العام المقبل، ووجه الكعبي التهنئة لمصر على الصعود المميز، مؤكداً أن منتخب الفراعنة رسم البسمة على وجوه الجميع وأكد أنه منتخب كبير يستحق التواجد بين كبار العالم.